Mulher é massivamente apoiada após gritar com marido para ele superar a morte da mãe

Nesta quarta-feira (4), uma mulher, de 32 anos, foi apoiada após dizer a marido, de 37 anos, que ele deveria superar a morte de sua mãe. “Por favor, ouça o meu lado”, escreveu ela na plataforma Reddit.

“Em junho passado (há cerca de 11 meses), a mãe de Andy [o marido] faleceu em um acidente de carro. Foi totalmente inesperado. Ele estava super perto dela, e isso o atingiu com força - ele desenvolveu uma depressão muito ruim”, iniciou o relato.

De acordo com a mulher, ela tentou o seu melhor para ficar forte e dar suporte ao marido sempre que necessário. Contudo, ela conta que tem sido um desafio ser “sua muleta emocional”. Seu marido largou o emprego e ela teve que segurar todas as despesas da casa.

“Logo, percebi que nosso relacionamento estava morrendo. A intimidade se foi há muito tempo e Andy raramente falava comigo. Eu implorei para ele ir a um terapeuta e tentei de todas as maneiras ajudá-lo. Ele recusou todas elas. Partiu meu coração ver o homem que eu amo desmoronar”, desabafou.

A discussão do casal

De acordo com o relato, o casal teve um atrito no dia anterior. A mulher contou que chegou de um dia ruim e exaustivo do trabalho. Ela se deparou com seu marido cercado de lixo no sofá. Cuidadosamente, a moça pediu para que ele limpasse a sujeira, mas o homem se recusou.

“Algo estalou em mim, e eu gritei: ‘Acho que é hora de você esquecer sua mãe!’”, comentou ela.

Segundo o desabafo, Andy olhou para sua mulher e rebateu: “Como você pode dizer uma coisa dessas? Minha mãe não é como uma ex de merda, é minha mãe! E ela está morta.”

A mulher conta que se desculpou prontamente, mas pediu para ele olhar a si mesmo – sem emprego e deprimido, além de estar jogando o relacionamento deles fora.

“Eu tentei passar meu ponto de vista, mas ele ficou bravo de repente - me chamando de “v*dia do c*ralho” e depois saiu”, escreveu.

“Eu admito - o que eu disse foi horrível. Foi injusto com ele. Mas não sei mais o que fazer. Eu me sinto esgotada e preciso desesperadamente de alguém também, assim como ele”, finalizou.

Resposta ao desabafo

Na plataforma em que foi registrado o relato, a mulher foi massivamente apoiada pelos internautas. Diversos redditors se colocaram em seu lugar, dizendo que ela também tem o direito de ter paz e felicidade.

Um comentário de um internauta passou a marca dos 22 mil votos, ao registrar o seguinte texto:

“O que você disse foi inapropriado com base em como foi formulado e que você estava se sentindo exausta e excessivamente emocional. Dito isto, este homem se recusou a se envolver em qualquer atividade para ajudá-lo a se curar de sua perda, fazendo com que todos os aspectos de seu relacionamento com ele caíssem sobre você”, iniciou o comentário.

“Claro que você está cansada, é claro que você está esgotada. Você é a esposa dele, não a empregada, a chef, o ganha-pão, a pagadora de contas, a terapeuta ou qualquer outra responsabilidade que você assumiu”, continuou.

“Você também não é a única pessoa que precisa manter seu relacionamento na direção certa. Se fosse eu, faria planos financeiros provisórios para terminar o casamento e estaria preparado para partir.”

“Nesse ínterim, converse com ele sobre fazer terapia com possíveis medicamentos para aliviar a depressão. E dê a ele um prazo razoável para configurá-lo, 30 dias ou mais. Ao final dos 30 dias, esteja preparada para partir. Ele tem o direito de renunciar ao tratamento. Você tem direito à felicidade”, finalizou o internauta.