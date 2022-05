‘Meu marido me deixou enquanto eu fazia quimioterapia’, afirma mulher

Grávida na época de seu segundo filho e, com apenas 18 anos, Tracey Ferrin conta como descobriu que uma pequena dor em seu joelho era na verdade algo grave e como isso impactou seu relacionamento com o marido. Vamos entender todos os detalhes?

Segundo informações, inicialmente, após sentir os primeiros incômodos, a mulher consulta a tia, que é parteira, e pergunta se devia se preocupar e foi informada que não. No entanto, em um domingo, quando visitou a igreja com seu marido, Nick, um médico especializado em joelhos e ombros a aconselhou a buscar um hospital.

“Ele não disse nada na época, mas depois admitiu para mim que sabia que era sério”, relatou Tracey, agora com 39 anos.

O diagnóstico e tudo que veio depois

Já no hospital, a mulher recebeu um duro diagnóstico: ela tinha osteossarcoma, um tipo de câncer ósseo.

Como possíveis alternativas, os médicos indicaram que Ferrin poderia abortar o bebê e iniciar o tratamento imediatamente ou adiar a quimioterapia e começá-la quando seu bebê tivesse mais chances de sobreviver. E, para a mulher, a decisão foi irredutível: ela aguardou até o início do terceiro trimestre da gestação.

No entanto, pouco tempo depois após sua primeira sessão, Tracey chegou em casa e foi direto ao banheiro vomitar e quando voltou para a sala, o esposo disse que a estava deixando. “Ele não conseguia lidar com isso. [...] Ele ficou chateado por eu não ter focado na minha própria saúde”, afirmou.

“Posso falar sobre isso agora, mas na época foi de partir o coração. Eu estava grávida, tinha um bebê de 10 meses e estava lutando pela minha vida”

A luta pela sobrevivência de Tracey

Embora todo o lado negativo, a mulher teve que lutar por sua vida e, enquanto realizava a quimioterapia, tentou levar a gestação ao máximo, até que faltando 6 meses para a data prevista para o parto, os médicos disseram que não poderiam mais esperar. “Lembro-me de pensar: ‘estou entregando um alienígena?’, porque meus médicos nunca tinham dado à luz um bebê que tivesse sido exposto à quimioterapia antes”, lembrou a mulher.

“Eu estava careca e doente, e esperávamos que eu tivesse um bebê careca também – mas ela saiu com uma cabeça cheia de cabelos escuros. [...] Também não esperávamos que ela estivesse gritando a plenos pulmões”, complementou Tracey sobre o nascimento de sua filha, Faithy.

Depois de ver que a filha havia nascido sem nenhuma complicação, cerca de duas semanas depois Ferrin voltou para a quimioterapia. Ela também passou por uma cirurgia no ano seguinte para remover parte do tumor da perna. “Eu não podia andar sobre ele por cerca de 10 meses. Quando você está fazendo quimioterapia, seu corpo se cura muito mais lentamente”, disse.

Logo após seguir lutando com o tratamento, um ano depois, felizmente, a mulher entrou em estado de remissão — quando o paciente já não apresenta evidências da doença.

A reviravolta na vida de Ferrin

Uma vez terminada a quimioterapia, aproximadamente um ano mais tarde, na igreja, Ferrin conheceu Ryan, que rapidamente entrou em sua vida. “Depois do nosso primeiro encontro, fui para casa com minha mãe e disse: ‘Vou me casar com ele’”. E, de fato, a história do casal deu certo.

Hoje, eles são casados e têm duas filhas: Bubba, que tem 17 anos, e Noah, 13.