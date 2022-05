Após fazer uma grande tatuagem de um leão, ele viralizou na internet

Recentemente diversas pessoas começaram a se sentir a vontade para compartilhar suas tatuagens “que não deram muito certo” nas redes sociais.

De pedidos de ajuda sobre como resolver um desenho que saiu errado, até reflexões e pedidos de atenção para tatuadores e tatuados, diversos foram os casos que viralizaram pelo mundo a fora.

Conforme uma publicação realizada pelo The Mirror, um dos casos mais recentes trata-se de um homem que foi duramente criticado depois que uma foto de sua nova tatuagem acabou viralizando no Reddit.

Na imagem, que rapidamente arrancou gargalhadas dos demais usuários da plataforma, é possível ver o desenho de um enorme leão cobrindo todas as costas do rapaz.

No entanto alguns problemas estruturais da tatuagem fizeram os usuários compará-la com um personagem de um clássico filme infantil, em uma situação não muito boa.

Ainda não era tarde demais

A imagem mostrava somente o contorno do desenho feito nas costas do homem. Por este motivo, ainda havia como voltar atrás e corrigir alguns problemas de estrutura no desenho.

Porém, se ele seguiu em frente e decidiu colorir a tatuagem, será difícil conseguir arrumar, ou se livrar, do enorme leão “vesgo” que foi tatuado em suas costas.

Além dos olhos do animal olhando em direções completamente diferentes, o traçado do desenho também apresenta algumas diferenças de proporção que levaram alguns usuários a compará-lo com o personagem Mufasa do desenho animado O Rei Leão.

Para alguns usuários do Reddit, o homem decidiu fazer uma tatuagem do “Mufasa depois da debandada”.

Outro comentário dizia: “Olhando pelo lado bom, como está nas costas ele não precisa olhar sempre para isso”, ao que outro completou: “Este leão é bom caçador, consegue procurar presas em todas as direções ao mesmo tempo”.

“Meu Deus! Os olhos estão olhando em direções completamente diferentes! Não consigo parar de rir”, finalizou um terceiro.