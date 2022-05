TikToker descobre que pet sitter usava apartamento como motel ao invés de cuidar do gato

Deixar nossos animais de estimação aos cuidados de outras pessoas é uma grande prova de confiança que podemos dar. O que menos queremos são surpresas desagradáveis. Mas, foi exatamente uma surpresa desagradável que uma mulher compartilhou sobre quem deveria ter cuidado de um animalzinho.

A TikToker Kaley (@thekaley) contou na rede social como descobriu que a mulher que estava cuidando do gatinho da prima na verdade estava usando o local como motel. Kaley disse ainda que a suposta cuidadora de animais de estimação deixou surpresas repugnantes por todo lado.

No vídeo, Kaley explicou que o apartamento de sua prima tinha câmeras de segurança para monitorar o gato e seus pertences. Um dia, ao acessar o sistema de câmeras pelo aplicativo do celular, a prima percebeu que as câmeras estavam viradas para a parede e que podia ouvir barulho de sexo do fundo. Então, ela ligou para Kaley para que fosse ao seu apartamento e verificasse a situação já que ela estava viajando.

Ao chegar no apartamento, Kaley percebeu que o gato não tinha água, nem comida e encontrou uma cena desagradável. “Havia manchas de sangue menstrual no sofá e em uma toalha no banheiro” e “pelos pubianos na cama”, disse Kaley.

Veja também: Influenciadora relata terrível experiência após tentar deixar o sorriso perfeito

A ex-melhor amiga da prima de Kaley negou as acusações, apesar do áudio captado pelas câmeras de segurança do apartamento. Segundo Kaley, “tudo podia ser ouvido”.

“Senhorita, seu trabalho não era fazer sexo na cama da minha prima e deixar pratos sujos e sangue menstrual por toda parte. Seu trabalho era alimentar o gato e você nem soube fazer isso”, disse a TikToker.

A história gerou dezenas de comentários de usuários da rede social, que manifestaram sua indignação com o ocorrido e perguntaram a Kaley se ela havia denunciado o incidente à polícia.

“Isso é tão nojento”, comentou um, enquanto outro, que disse ser um pet sitter profissional, evita situações como essa: “nos dão uma má reputação e dificultam nosso trabalho de construir confiança com as pessoas”.

A pedido dos seguidores, Kaley postou um vídeo do gatinho de sua prima. Veja abaixo.

.