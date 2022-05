Mulher diz que não irá mais cozinhar para marido após comentário absurdo feito por ele: “Fiquei muito ofendida”

Nesta quinta-feira (5), uma mulher chamou a atenção rapidamente nas redes sociais após relatar comentário realizado por marido durante refeição na casa dos sogros. O desabafo foi feito no Reddit e ganhou mais de 20 mil reações dentro de 10 horas de postagem.

“Meu marido não sabe cozinhar. Ele também não é fã da comida que eu cozinho do meu país de origem. Vê-lo vivendo de fast food me motivou a aprender a cozinhar as refeições comuns de sua família”, iniciou o desabafo.

De acordo com o relato, a mulher demorou um pouco para pegar o jeito na cozinha. Contudo, agora ela se garante no preparo das refeições que seu marido gosta. Ela contou que o homem sempre a elogiou e a incentivou a aprender mais.

O comentário do marido

A mulher contou que tudo começou durante jantar na casa dos sogros. Após terminar sua refeição, ela se retirou da mesa para lavar as mãos, enquanto o marido ainda comia.

Ao retornar à mesa, ela ouviu seu sogro dizer para o homem ir com calma, pois estava comendo muito depressa. O sogro perguntou a seu filho se ele comia bem em casa, já que estava devorando o jantar.

“Meu marido disse que eu cozinho para ele, mas a comida que eu faço só pode ser dada a porcos, não a humanos. Fiquei magoada e muito ofendida.”

As consequências do comentário

Após ouvir o comentário feito pelo marido, a mulher surgiu na frente deles e comunicou que não iria mais cozinhar para ele. Ela pegou sua bolsa e disse que estava indo para casa.

“Ele voltou mais tarde dizendo que não era assim e que, mesmo que fosse, eu deveria estar feliz por ele ainda comer minha comida quando ainda ‘não está perfeita.’”, desabafou.

De acordo com a mulher, seu marido está hospedado na casa do pai, já que ela não está mais cozinhando para ele.

“Eu disse que ele poderia ficar lá o quanto pudesse após ele comunicar que não voltaria para quase enquanto eu não cozinhasse, mas não vejo isso acontecendo tão cedo. Ele pode ficar lá”, finalizou.