Vídeo: Pais conservadores proíbem filha de ter cama de casal; “Aqui é casa de gente”

Compartilhado pela usuária do TikTok @gabiaraujoz, um vídeo repercutiu entre os internautas depois que a jovem classificou seus pais como conservadores por proibi-la de ter uma cama de casal.

Na gravação, que superou as 4 milhões de visualizações, Gabi aproveita que os pais estão fazendo a troca da cama e pede para que eles permitam que ela utilize o móvel antigo em seu quarto. No entanto, a jovem teve uma resposta negativa e escutou frases como: “Tá doida?”, “Quando se casar, você compra uma cama de casal”, “Aqui é casa de gente, de família conservadora”, “Se quer fazer balbúrdia, bagunça, [...] faça na casa mãe Joana”.

Aproveite e leia também esta notícia: Chefe faz pergunta indelicada para funcionária que acabou de perder a mãe

Reação de internautas sobre vídeo de pais conservadores

Junto às milhões de visualizações, os internautas aproveitaram a oportunidade para compartilhar suas impressões sobre o registro, deixando mensagens como:

“Os meus são assim, nem sair de casa eu posso”;

“Minha mãe era assim, até que ela precisou comprar porque ela trouxe os parentes pra cá e teve que dormir comigo”;

“Imediatamente tenho crises de ansiedade”;

“Meu filho saiu de casa e nunca mais falou comigo não sei o motivo”;

“Minha mãe é desse jeito, meu Deus kkkkk, foi uma luta mesmo eu morando sozinha pra comprar uma cama de casal que eu paguei com meu dinheiro”.

E então, está curioso e quer ver o vídeo que repercutiu? Assista abaixo. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

“Passei estes últimos anos como um animal”, revela filha sobre dura história com mãe

Filha sequestrada por mãe Reprodução

“Passei estes últimos anos como um animal”, esta foi a declaração de Maria, uma jovem de 21 anos, que durante os últimos 3 anos foi sequestrada e torturada pela própria mãe, 46, em Aiello, na Itália.

Segundo as autoridades, as agressões contra a jovem eram frequentes, então, em 2018, ela resolveu fugir de casa. No entanto, após ser encontrada em um bosque, foi devolvida para casa, momento em que o caso teve uma reviravolta e a violência se intensificou.

À polícia, Maria contou detalhes sobre como as agressões começaram a partir deste momento: “Eu não conseguia me lavar, nem minha mãe lavava minhas roupas, então até na escola eles me chamavam de ‘fedorenta’. Quando estava menstruada, minha mãe só me dava lenços para usar, sem absorventes higiênicos, então é uma situação indescritível para mim”, afirmou.

Durante a conversa, a jovem relatou ainda que a mãe chegou a apagar cigarros em seus seios e que não...

Leia o restante da notícia clicando aqui!