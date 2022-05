Vídeo mostra cobra caninana roubando ovos no galinheiro

Uma cobra caninana, uma das mais ágeis e rápidas do Brasil, foi flagrada roubando ovos de um galinheiro para se alimentar.

A gravação compartilhada no YouTube mostra o momento em que a cobra tenta engolir um ovo inteiro com suas mandíbulas elásticas.

A cobra caninana é uma das maiores serpentes da família Colubridae e pode ter até 3 metros de comprimento. Sua dieta pode variar entre ovos, aves pequenas, anfíbios, roedores e até mesmo de outras cobras menores que ela.

Ela não é venenosa e, por mais que seja uma grande aliada no controle de pragas roedores em propriedades rurais, pode acabar invadindo galinheiros. No Twitter, imagens mostram como alguém deixou o local a prova de caninanas.

A caninana pode ser encontrada quase em todo o Brasil, principalmente áreas de Cerrado e na Mata Atlântica. Além da agilidade e tamanho, a cobra caninana pode assustar por disparar diversos botes consecutivos quando se sente ameaçada.

Em geral, ela prefere fugir e seguir seu caminho, mas também pode enfrentar o predador levantando seu corpo do chão, como as najas e inflar a região do pescoço, balançando a cauda para gerar distração.

Em seu Instagram, o educador ambiental Guilherme Barrozo, mostrou esse comportamento de defesa em vídeo.

“Como comportamento defensivo, a caninana infla a região da garganta (região gular), se achata lateralmente, vibra a cauda e, claro, gosta de dar uns bons beijinhos!”, escreveu, se referindo aos botes.

O biólogo Christian Raboch, que usa seu Instagram para mostrar a rotina do trabalho de resgate de fauna, também encontrou uma cobra caninana nervosa que quase deu um bote numa região delicada.

Ele compartilhou o momento que capturou a cobra no jardim de uma casa em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, em seu perfil do Instagram.

Além deste registro, o profissional mostra o momento raro em que uma caninana boceja no telhado de uma casa.

É importante recordar que as capturas de cobras devem ser realizadas por equipes treinadas, principalmente pela polícia ambiental ou bombeiros.

