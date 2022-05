Saiba a razão pela qual ela passeia com os cachorros vestida de dinossauro

Cansada de viver uma situação desconfortável diariamente, Cori Berman decidiu que passaria a usar uma roupa de dinossauro ao sair para passear com seus cachorros.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, esta foi a saída que a jovem encontrou para lidar com seus ‘vizinhos intrometidos’ que a olhavam de cima a baixo enquanto ela passeava com seus cachorros.

Incomodada com a atitude de seus vizinhos, a jovem decidiu dar a eles um motivo para olhar para ela durante o passeio com seus cachorros. Para isso, ela decidiu vestir seus dois cães da raça Yorkshire, e a si mesma, com roupas de dinossauro.

A publicação da jovem, originalmente realizada em seu TikTok, acumulou mais de 11 milhões de visualizações de diversos comentários elogiando a forma como a jovem lidou com a situação desconfortável.

Ela, que mora em Nova Jersey, EUA, conta: “Estamos com obras dos dois lados de nossa casa e temos apenas alguns vizinhos morando do outro lado da rua. Toda vez que saio de casa tenho que lidar com os trabalhadores das construções olhando para mim e meus cachorros, os vizinhos fazem a mesma coisa”.

Ela decidiu resolver a situação

Cansada dos olhares ao sair de casa, Cori decidiu tomar uma atitude: “Não sei o motivo de fazerem isso, mas se eles vão olhar então vou dar a eles algo para olhar. Uma coisa é eles olharem para os meus cachorros e se aproximarem, outra é olhar para mim como se eu estivesse incomodando”.

“Peguei a fantasia de dinossauro em um site de artigos para o Halloween e pensei que era algo ridículo, mas que deveria ser feito”. Ela então decidiu vestir seus cães com roupas combinando e saiu para um passeio.

Leia também: Mulher fica furiosa ao saber que a vizinha recebeu suas encomendas e as perdeu

“Eu estava rindo o tempo todo! Eles adoraram usar suas fantasias!”, conta a jovem que ainda afirma ter visto uma das vizinhas observando a cena.

“Uma das vizinhas me viu e fechou a porta. Os trabalhadores olharam e começaram a rir dessa vez. Geralmente eles somente me encaram e isso me deixa desconfortável”.

Várias pessoas comentaram seu vídeo e a elogiaram pela atitude. “Épico! Gostaria de ter vizinhos como você!”, disse um, enquanto outro sugeriu: “Agora só falta o rugido de um dinossauro do Jurassic Park”.