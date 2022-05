As donas de um restaurante expressaram sua frustração com os ‘clientes sem noção’ que têm expectativas irracionais, se comportam de forma grosseira e deixam avaliações injustas de uma estrela no Tripadvisor.

Embora seu negócio seja altamente bem-sucedido, elas afirmam que essas avaliações têm um efeito muito prejudicial, como detalhado pelo site Devon Live.

Karen e Debbie Lucas-Penhall são donas do Inkie’s Smokehouse, na região inglesa de Cornualles.

Elas querem que a paltaforma faça mais para proteger os restaurantes de críticas infundadas de “avaliadores seriados de uma estrela”.

Sua churrascaria de estilo americano tem uma classificação geral de cinco em cinco e uma reputação crescente.

Segundo o site, o local foi revisado 371 vezes, com 314 revisores dando uma classificação de cinco. Apenas cinco revisores deram uma classificação de uma estrela.

Restaurante critica ‘clientes sem noção’ que deixam avaliações ‘injustas’ no Tripadvisor

Karen disse: “Noventa e nove por cento dos clientes estão bem, mas então você recebe as pessoas que constantemente dão uma avaliação de uma estrela e não percebem o mal que isso faz”.

“Você olha para as pessoas que te dão uma estrela e elas têm o hábito disso. O Tripadvisor não faz nada a respeito. Nós tivemos uma avaliação dizendo ‘manuseio ruim de alimentos’ e foi uma porcaria absoluta. Também foi feita uma denunciou ao EHO (Environmental Health Office) e deixou essa revisão. Eu escrevi de volta para o EHO dizendo da nossa reputação, e que sempre fomos cinco estrela, isso nunca aconteceria na minha cozinha. A acusação que ela fez é séria - eu não ouvi nada de volta do EHO ou tive uma visita”.

“Recebemos comentários de uma estrela de pessoas dizendo, nós aparecemos e eles estavam fechados. Isso porque eles vieram na segunda ou terça-feira quando não estamos abertos”.

O casal diz que muitos dos que publicam avaliações de uma estrela também têm o hábito de fazê-lo nas páginas de outros estabelecimentos.

Eles gostariam que o Tripadvisor fizesse mais para neutralizar o que eles dizem ser avaliações desnecessariamente negativas, o que pode ser extremamente prejudicial à reputação de uma empresa.

Ainda de acordo com as informações, um porta-voz do Tripadvisor disse ao CornwallLive: “O Tripadvisor foi criado com a premissa de que os consumidores têm o direito de escrever sobre suas experiências de viagem ou jantar em primeira mão - boas ou ruins. Por causa disso, milhões de viajantes em todo o mundo se beneficiam da sabedoria das multidões, ajudando-os a tomar uma decisão informada sobre lugares antes de decidir visitar”.

Some people are never satisfiedhttps://t.co/J4nJgsGp7e — Devon Live News (@DevonLiveNews) April 28, 2022

Texto com informações do site Devon Live