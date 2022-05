Uma professor australiana, de 28 anos, é acusada de aliciamento de uma criança para atividade sexual.

A situação de Ammy Singleton gerou revolta entre os pais, como detalhado pelo site Daily Star.

Os promotores pediram mais tempo para reunir provas no caso da professora, mas os advogados de Singleton dizem que o período de 12 semanas solicitado é “excessivo”.

De acordo com documentos judiciais, o suposto crime teria ocorrido no sul da Austrália, entre 1º e 30 de novembro do ano passado.

Segundo o site, Singleton foi presa em 23 de dezembro do ano passado.

A ex-professora – que foi descrita como “modelo” – é acusada de tornar uma criança receptiva à atividade sexual e deve voltar ao tribunal novamente em julho.

A diretora da escola de Port Augusta enviou uma carta aos pais dos alunos sobre o caso.

‘Professora modelo’ acusada de aliciamento de criança para atividade sexual gera revolta

Buscando aliviar as preocupações dos pais, ele disse: “Eu entendo que esta é uma informação angustiante” e disse: “Se você tiver alguma preocupação com a segurança e o bem-estar de seu filho, sinta-se à vontade para me contatar diretamente na escola”.

Ainda de acordo com as informações, Singleton deve comparecer ao tribunal novamente em 20 de julho.

Teacher 'groomed boy for sex' as school where she taught sends letter to parents https://t.co/crI81lGaOE pic.twitter.com/QbOf51YYbj — Daily Star (@dailystar) May 4, 2022

Texto com informações do site Daily Star