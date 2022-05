“Passei estes últimos anos como um animal”, revela filha sobre dura história com mãe

“Passei estes últimos anos como um animal”, esta foi a declaração de Maria, uma jovem de 21 anos, que durante os últimos 3 anos foi sequestrada e torturada pela própria mãe, 46, em Aiello, na Itália.

Segundo as autoridades, as agressões contra a jovem eram frequentes, então, em 2018, ela resolveu fugir de casa. No entanto, após ser encontrada em um bosque, foi devolvida para casa, momento em que o caso teve uma reviravolta e a violência se intensificou.

À polícia, Maria contou detalhes sobre como as agressões começaram a partir deste momento: “Eu não conseguia me lavar, nem minha mãe lavava minhas roupas, então até na escola eles me chamavam de ‘fedorenta’. Quando estava menstruada, minha mãe só me dava lenços para usar, sem absorventes higiênicos, então é uma situação indescritível para mim”, afirmou.

Durante a conversa, a jovem relatou ainda que a mãe chegou a apagar cigarros em seus seios e que não queria que ela fosse para a escola.

Teneva la figlia segregata in casa da tre anni: 47enne arrestata.



A #Pomeriggio5 parla Ivana, che abita ad Aiello del Sabato: "Tutti sapevano, anche a scuola" pic.twitter.com/kqhxnkkDUz — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 27, 2022

Trancada para ‘sempre’

Depois de intensificar as agressões, em um determinado dia, a mãe resolveu trancar de vez a filha em um dos quartos da residência, local em que permaneceu até ser libertada recentemente.

“Ela me deixou amarrada no quarto uma manhã me dizendo que tinha que ir visitar [uma pessoa] e que voltaria mais tarde e me levaria para cima. Desde aquele dia, porém, nunca mais saí daquele quarto. [...] Passei meus dias amarrada, com as persianas abaixadas, em jejum e sem água, obrigada a me aliviar no balde. Foi assim que passei os últimos três anos da minha vida, como um animal”, relatou a jovem sobre sua dura experiência.

E, embora vivesse com o marido e cinco filhos, e todos estivessem conscientes da situação de maus tratos, ninguém tinha coragem de denunciar a mulher, com medo de que o mesmo [de serem torturados] pudesse lhes acontecer.

No entanto, a irmã mais jovem de Maria, de 18 anos, resolveu romper o silêncio e procurar a polícia. Agora, além da detenção da mãe, o pai deve cumprir uma medida de restrição e os filhos menores foram levados a um centro de proteção infantil.