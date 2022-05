Mulher dá comida não vegana pra sua irmã mais nova e enfurece a mãe da criança

Uma mulher ficou completamente espantada depois que sua madrasta a atacou por ter alimentado sua meia-irmã, de apenas 4 anos de idade, com uma pizza vegetariana. Segundo a mulher, a mãe da menina só permite que ela coma alimentos veganos.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu contou sua história no Reddit, onde compartilhou com os demais usuários a reação de sua madrasta ao descobrir que a filha, de quatro anos, comeu uma pizza vegetariana.

Em seu relato ela conta que sua meia-irmã é filha de seu pai com sua atual esposa e afirmou que a madrasta é extremamente preocupada com a saúde e só oferece à filha alimentos de origem “orgânica e vegana”.

Normalmente ela não tem problemas com estas questões ao cuidar de sua meia-irmã, uma vez que se prepara para recebê-la antes. No entanto, a última visita foi inesperada.

“Meu pai tem uma filha de quatro anos com sua atual esposa. Minha madrasta é vegana e segue uma dieta baseada em produtos orgânicos. Ela acredita que qualquer coisa além disso é ‘venenosa ou cancerígena’. Consigo entender e respeitar seu ponto de vista mesmo não sendo vegana ou vegetariana”, conta a jovem.

“Semana passada ela me pediu para cuidar da minha irmã sem planejamento anterior e a deixou em meu apartamento por volta das 9 da manhã. Inicialmente ela disse que voltaria até as 13 horas, mas só apareceu para buscá-la depois das 2 da tarde por conta de um atraso”.

Ela foi pega de surpresa

Para garantir que a alimentação da filha seguisse seus parâmetros, a mãe da menina deixou com ela alguns alimentos. “Ela embalou algumas fatias de maçã, um saco de biscoitos de couve-flor e um pouco de suco orgânico. Ao meio-dia eu estava com fome e não queria fazer comida para mim sem alimentá-la e ela já havia comido seus lanches”.

“Minhas opções de comida saudável eram limitadas, então fiz algumas pizzas vegetarianas com suco e frutas”, explica a jovem.

Quando a madrasta veio buscar a filha, ela decidiu ser honesta sobre os alimentos oferecidos à menina e rapidamente viu a mulher ficar enfurecida ao alegar que aquilo era uma alimentação “não saudável”.

“Ela ficou chateada por eu ter dado à filha queijo não vegano e lanches de fruta, mas eu mostrei a ela que eram saudáveis. Ela achou que eu deveria ter esperado até que ela viesse buscá-la ou dado a ela alguns dos vegetais que colocamos na pizza”.

A jovem ainda recebeu um telefonema de seu pai informando que ela não deverá tomar conta da menina novamente até que “aprenda a respeitar seus desejos de pais”.

“Posso ver o que me fez ser uma idiota aqui, mas também tentei o meu melhor e não coloquei um bife na frente dela. Eu não tinha como ligar antes porque minha madrasta estava com o telefone no silencioso e não tinha uma cadeirinha de segurança para dirigir com minha irmã até a loja mais próxima”, conta a jovem.

Grande parte dos comentários do Reddit foram a seu favor: “Você cuidou de uma criança faminta. Se a mãe realmente estivesse preocupada, ela poderia ter enviado um pouco a mais de comida vegana para você”.

“Se essa é a dieta que ela escolhe para a filha, então ela precisa fornecer a quantidade adequada de comida para a criança. O atraso dela não é um problema seu. Ela não se preparou para isso e você decidiu alimentar a criança ao invés de deixar ela te ver comer e ficar com fome”, finalizou outro comentário.