Marido se recusa a ajudar nas tarefas de casa mesmo com a esposa grávida e doente

Uma mulher está passando por tempos ruins durante sua gestação. Grávida de 15 semanas ela descobriu que não poderá contar com a ajuda do marido para limpar e cozinhar, pois ele considera isso como o “trabalho dela”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher procurou apoio no fórum Mumsnet, onde contou sua história.

Ela explica que está passando por algumas dificuldades durante a gestação de seu segundo filho. Diferente da primeira gravidez ela começa a ter enjoos constantes ao sentir cheiro de comida, o que a faz ter problemas para cozinhar.

“Estou grávida de 15 semanas do meu segundo filho e tenho enjoos intensos que duram o dia todo. Não consigo suportar o cheiro de comida, especialmente cheiros que vem da cozinha. Isso me faz correr direto para o banheiro e ficar passando mal o restante do dia. Minha alimentação está prejudicada e estou pesando menos do que quando engravidei do meu primeiro filho”, conta a mulher.

Segundo ela, além dos enjoos causados pela gestação, ela também está lidando com um cansaço constante e beirando a exaustão. “Sou mãe de um menino autista de quatro anos, então minha rotina é bem complicada. Antes de ficar mal por conta da gravidez eu fazia tudo do zero em casa”.

Ela não pode contar com a ajuda do marido

Diante dessa situação, é esperado que o marido ajude a esposa e fique ao seu lado, mas as coisas para ela não foram bem assim.

“Meu marido não sabe cozinhar nada além de pratos congelados. Na limpeza da casa também estamos com problemas, brinquedos espalhados pela sala, livros largados e vai ficando pior até eu arrumar. Estou sendo irracional em pensar que ele deveria me ajudar enquanto estou nessa situação?”, questionou a mulher.

“Ele tem 36 anos, não cozinha e não limpa. Tive que esfregar a banheira aos 8 meses e meio de gravidez. Uma vez pedi a ele para limpar a pia e ele usou papel higiênico para fazer isso. Eu sei que sou uma mãe e dona de casa, mas ele deveria ser capaz de fazer essas coisas quando eu fico doente ou enquanto estou passando por problemas na gravidez”.

Para os usuários do fórum, o problema do homem é fácil de entender: “Ele está sendo preguiçoso. Hoje em dia é fácil encontrar receitas básicas na internet com instruções para quem não sabe cozinhar”.

“Ele é um adulto e não uma criança e deveria estar te ajudando quer você esteja doente ou não. Se ele não sabe, que se vire para aprender”, disse outra usuária do fórum.