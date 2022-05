Ela tomou uma atitude depois de receber ‘cantadas’ do marido de sua melhor amiga

Cansada de receber indiretas e insinuações feitas pelo marido de sua melhor amiga, uma mulher decidiu abrir o jogo e contar a situação para sua amiga, ela só não esperava que a situação fosse virar contra ela.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua história no Reddit para entender se realmente foi ela quem agiu errado diante da situação.

Ela conta que sempre teve um pé atrás com o marido de sua melhor amiga e ficou extremamente revoltada quando ele começou a enviar mensagens com insinuações para seu Facebook.

Segundo ela, o homem implorou para que as mensagens não fossem reveladas à sua esposa e tentou voltar atrás quando a mulher chamou sua atenção. No entanto, ela sentiu que deveria ser sincera com a amiga e contar a ela o que havia acontecido.

Depois de capturar imagens das mensagens com os comentários inapropriados, ela ligou para a amiga e marcou um encontro para conversar com ela pessoalmente sobre a situação constrangedora.

“Eu esperava que ela fosse ficar chateada com a situação, mas fiquei surpresa quando ela ficou chateada comigo”, conta.

Ela se surpreendeu com a reação da amiga

Em sua postagem a mulher, que tem 31 anos, conta que conhece sua melhor amiga desde que tinham 15 anos. por este motivo, ela decidiu que o melhor a fazer seria contra a verdade a ela.

“Ela me disse que eu devo ter enganado seu marido para fazê-lo pensar que esse tipo de mensagem era ok e que ele nunca faria algo desse tipo sem ser provocado”, conta a mulher chocada com a atitude da amiga.

“Eu disse a ela que nunca faria isso com ninguém e principalmente com minha melhor amiga. Mostrei a ela como fiquei enojada com a situação e com o que ele escreveu. Falei para ela que fiquei preocupada com ela porque se ele estava fazendo isso com uma amiga dela, imagina com outras desconhecidas”.

Depois da conversa ela conta que a amiga saiu irritada e a bloqueou nas redes sociais. Elas não se falam desde então. “Espero que seja apenas raiva mal direcionada e que ela precise de tempo para aceitar a situação. Não sei mais o que fazer e sei que ficar quieta sobre isso teria sido pior”.

Para os usuários do Reddit, ela fez o certo. “Ela deve saber há algum tempo, mas está em negação e tentando achar uma forma de justificar isso para se sentir melhor”.

“Ela tem o direito de saber, cabe a ela decidir o que fazer com isso”, comentou outra pessoa.