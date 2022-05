“Deus tem o momento certo de agir”, diz funkeiro Matheus Yurley antes de baterem em seu carro

O funkeiro e campeão do Power Couple Brasil Matheus Yurley gravava um vídeo para seus stories enquanto dirigia seu carro quando repentinamente bateram na sua traseira. No exato momento da batida, ele dizia “Deus tem o momento certo para agir”.

Yurley não se machucou e levou o acidente com bom humor. Rindo, ele comentou a batida. “Aí, gente, neste último stories bateram no meu carro, velho. Eu falando ‘Deus é perfeito” e aí vem o inimigo e pow!”.

No exato momento da batida, ele dizia: Se algo acontecer, não tem nem como eu blasfemar contra Deus. Então se você está passando por um momento ruim, coloca Deus na sua vida que ele é perfeito, ele vai agir no momento certo.”

Em outro vídeo gravado, ele explicou que tudo não passou de um susto e que a mulher tinha seguro e pagaria o estrago feito em seu carro. Na gravação, ele disse que Deus sabe o momento certo de agir e que depois do vídeo da batida, ele ganhou milhares de novos seguidores em sua conta no Instagram: “BATERAM NO MEU CARRO MAS DEUS DEIXOU UM RECADO!! Não importa o que aconteça ele sabe o momento certo de agir”, escreveu na publicação.

Seus seguidores quase não acreditaram no acidente: “Se não fosse filmado, ninguém acreditaria”, disse um comentário. “O crente não tem um minuto de paz”, disse outro.

LEIA TAMBÉM: ‘Brincadeira’ entre amigos termina de forma trágica depois que isso aconteceu

POWER COUPLE

Em 20221, Matheus e sua esposa, Mari Matarazzo, venceram a quinta temporada do reality Power Couple, da Record, com 63,41% dos votos do público, em uma disputa contra o casal Déborah Albuquerque e Bruno Salomão. A vitória garantiu ao casal um prêmio de R$ 403 mil.

Pode interessar ainda: