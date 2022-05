Chefe faz pergunta indelicada para funcionária que acabou de perder a mãe

Um dos momentos mais difíceis da vida de uma pessoa e que demanda total delicadeza é quando ela perde um ente querido. No entanto, qual seria sua reação se o seu chefe fizesse uma pergunta indelicada minutos após te desejar condolências?

Sobre o questionamento compartilhado anteriormente, uma usuária do TikTok trouxe justamente uma situação do tipo, após seu superior fazer um questionamento insensível, embora tendo noção da situação enfrentada pela colaboradora.

Inicialmente, o homem, cuja identidade não foi revelada, enviou uma mensagem dizendo o seguinte: “Ei, eu soube do falecimento de sua mãe. Sinto muito. Eu não posso imaginar como você vai se sentir. Deixe-me saber se você precisar de alguma coisa, estou aqui para você”.

Porémmm… 👀👀👀

Embora o texto inicial não tenha problemas, na manhã seguinte, o chefe voltou a escrever e questionou o seguinte: “Ei, você está se sentindo bem o suficiente para voltar ao trabalho hoje, certo?”. Então, revoltada com a situação, ela disse: “Eu mal consigo respirar. Que tipo de pergunta é essa? Eu não vou voltar. Eu nunca vou voltar”, afirmou.

Deixamos abaixo uma captura com parte da mensagem recebida.

TikTok @thatcountryahhblackgirl / Getty

E você, o que achou da pergunta feita pelo chefe?

