Vídeo mostra pescador dando de cara com sucuri gigante e registra de perto

O canal ROTA PLAY FISHING PESCA ESPORTIVA que documenta a pescaria esportiva em família e suas técnicas, trouxe mais uma experiência em vídeo! Desta vez, o pescador deu de cara com a maior cobra do Brasil.

Em seu perfil no YouTube e nas redes sociais, eles compartilharam recentemente um momento único com seus seguidores, mostrando como uma sucuri, também conhecida como anaconda, descansa ao Sol.

A cobra chamada de “gigante”, foi flagrada no “Rio Trombetas”, que nasce no norte do Pará e percorre 700 quilômetros até desaguar no rio Amazonas.

A sucuri foi gravada bem de perto e as imagens impressionam:

Como é um animal semiaquático, a sucuri pode ser vista na beira dos rios tomando sol, pois absorve o calor do ambiente para manter sua temperatura.

Apesar de deslocar-se no solo, a sucuri é uma ágil nadadora e possui os olhos e narinas no alto da cabeça para que ela possa ver e respirar enquanto desliza pelas águas.

O pessoal do canal ALMA DE PESCADOR, também teve a sorte de encontrar com duas sucuris na barreira de um barranco do Pantanal Sul Mato-grossense.

Elas eram da espécie sucuri-amarela (Eunectes notaeus), menores que as maiores cobras do Brasil, as sucuris-verdes, mas não deixam de entrar para a lista entre as maiores do mundo. Elas podem chegar a medir 2,4 a 4,6 metros de comprimento.

É possível ver as duas cobras a partir dos 4:15 minutos de vídeo:

Vídeo de sucuri já se tornou viral mundo a fora

Um dos grandes registros que se popularizaram ao mostrar uma sucuri tomando sol e se tornou viral mundo todo, também foi capturado em um rio brasileiro.

O canal Dicas de Pescador, do especialista em pesca esportiva Carlos Pancieri, compartilhou as imagens que mostram o animal imponente.

