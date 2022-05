TikToker tem intensa reação alérgica desesperadora antes do casamento

O casamento pode ser considerado o momento mais especial na vida de algumas pessoas, e tanto homens quanto mulheres querem ter a melhor aparência possível para o “grande dia”. Mas, uma noiva viveu um pesadelo depois que um procedimento de beleza a deixou com o rosto deformado.

Tamika Cleggett decidiu que antes do dia mais especial de sua vida ela faria as sobrancelhas em uma especialista. Ao final do procedimento, a mulher descobriu, horrorizada, que um corante havia sido usado sem que a profissional responsável pelo procedimento estético a avisasse. Esse detalhe pode não ser importante para muitas pessoas, mas para Tamika sim, já que ela é alérgica a qualquer tipo de corante.

Algumas horas após o procedimento, a mulher começou a sentir muito calor e irritação nas sobrancelhas. Alguns dias depois, sua reação alérgica piorou e suas sobrancelhas incharam até que seu rosto ficou “deformado”, “como um alienígena”, disse ela ao jornal The Sun.

O inchaço nos olhos, causado pelo excesso de líquido, era tão forte que a deixou seus olhos completamente fechados por dois dias e ela precisou ser internada em um hospital.

A reação alérgica a obrigou a tirar alguns dias de folga do trabalho mas, felizmente, Tamika conseguiu se recuperar após quatro semanas, bem a tempo de seu casamento. Embora isso não apague as lembranças ruins que aconteceram por causa do procedimento estético.

“Eles pintaram minhas sobrancelhas sem minha permissão. Não achei necessário mencionar que sou alérgica a tintura, porque só pedi para delinear com um lápis”, disse a australiana ao The Sun. Ela disse que quer contar sua história para alertar sobre quão terrível pode ser uma reação alérgica como a que ela sofreu.

“Nunca se sabe. Você deve tomar essa precaução extra e certificar-se de testar possíveis alergias. Ou, se for a um salão de beleza, assine um documento especificando suas alergias”, assegurou.