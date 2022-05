Tatuagem no rosto faz com que mãe seja duramente criticada

Após revelar sua tatuagem “única”, uma mãe foi duramente criticada por usuários das redes sociais e acusada de estar “envergonhando seus filhos” por causa de suas escolhas em relação a sua aparência.

Conforme a publicação realizada pelo The Sun, Alexandra Jenssen postou um vídeo em seu TikTok revelando alguns dos comentários que recebeu após mostrar sua tatuagens no rosto.

A jovem mãe, que costumar publicar vídeos sobre sua rotina com os filhos e sobre suas novas tatuagens, tem uma fina linha vertical tatuada em seu rosto.

A linha sai de seu lábio inferior, desce pelo queixo e pescoço e termina em uma tatuagem maior na região do centro de seu peito.

Na publicação feita para responder os “haters”, Alexandra já recebeu mais de 370 mil visualizações e centenas de comentários.

Ela decidiu responder os haters

No vídeo ela escreve: “Quando dizem que as mães não devem ter tatuagens! ‘O que seus filhos vão pensar?’... Que eles têm pais mais legais do que você!”.

Ao mesmo tempo que as frases aparecem na tela, Alexandra pode ser vista ninando seu bebê enquanto responde de forma “brincalhona” os comentários negativos.

Apenas algum tempo depois de ter o vídeo publicado ela recebeu diversos comentários reagindo a sua publicação sem deixar de comentar sobre suas tatuagens.

“A única coisa que as mães não devem fazer é não amar os filhos. Nada mais importa. Por sinal, você é linda!”, comentou uma seguidora.

“Meu filho adolescente não vê a hora de fazer sua primeira tatuagem junto comigo! Mamãe tatuada e idosa aqui. Já ouvi de tudo”, comentou outra seguidora compartilhando um pouco de sua experiência.

“Sou mãe e tenho tatuagens. Essa é a minha personalidade. Gosto de tatuagens e amo meus filhos. Arrase como mãe e não ligue para o que os outros falam”, disse outra pessoa.

“Meus três filhos adoram todas as minhas tatuagens, mesmo as do meu rosto. Eles não se envergonham com a minha aparência”, finalizou outra mãe.