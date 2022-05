‘Se tivesse escolha, nunca veria minha filha novamente’, afirma pai

Um homem decidiu procurar ajuda para conseguir lidar com seus sentimentos em relação a sua filha de apenas quatro anos de idade. Segundo ele, apesar de seus esforços para gostar da criança, seu relacionamento com a menina segue sendo superficial.

Para conseguir conselhos e receber a opinião de outras pessoas, ele contou sua história no Reddit, conforme uma publicação realizada pelo The Mirror.

De forma anônima, o homem de 31 anos conta que tem uma filha de quatro anos, mas que não suporta ficar perto da criança.

“Foi uma gravidez não planejada, nossas famílias apoiaram. Somos financeiramente estáveis e tenho um relacionamento saudável com minha esposa”, conta o homem que relata ainda ter feito uma vasectomia.

Em seu relato ele explica que desde que a filha nasceu ele teve certeza de que não saberia lidar com a paternidade e, embora tenha tentado gostar de ter uma filha, não consegue lidar com isso.

Ele conta que a menina tem uma vida boa, com tudo o que precisa e só tem algumas regras a seguir, mas ainda assim se recusa a dar ouvidos aos pedidos de seus pais, gerando uma série de atritos entre a família.

“Ela é horrível para nós dois sem motivos para isso”, afirma o homem.

Ele não sabe como lidar com seus próprios sentimentos

Segundo o relato, tanto ele quanto sua companheira não desejavam ter filhos e não gostam de desempenhar o papel de pais. “Ela não disse isso diretamente, mas sei que ela também não gosta. Eu disse que odeio isso e tudo sobre isso. Temos menos liberdade, menos dinheiro, menos tempo social com nossos amigos e até mesmo entre nós”.

Ele também admite que por vezes o estresse de “ser pai” é algo incontrolável e que ele não “suporta estar perto da filha por seus choramingos, necessidade de atenção, choro e temperamento atrevido”.

Apesar disso, ele afirma que é um “bom pai”, assim como sua esposa, e que nunca tirariam a infância da filha ou fariam algo para chateá-la de propósito mesmo achando difícil estar presente como um pai para ela.

“Se eu pudesse escolher, nunca a veria novamente. É duro, eu sei, e possivelmente imperdoável. Nunca iria deixá-la ou colocá-la sob cuidados de outras pessoas pois sei o quanto isso é injusto e ela não faz isso de propósito, ela não sabe a dor que causa”.

“Odeio ser pai e faria qualquer coisa para ter minha antiga vida de volta, a que tínhamos liberdade, era feliz e gostava de acordar todas as manhãs ansioso pelo dia seguinte. Tentei mudar como me sinto porque não gosto de me sentir assim. Isso não é algo bom e não quero nenhuma simpatia”, conta o homem.

Rapidamente os usuários do Reddit pediram a ele que procure por ajuda: “As crianças sabem quando você não gosta delas mesmo que você tente esconder isso. Elas podem sentir que algo está errado e reagirão como uma criança”.

“A terapia pode te ajudar a lidar com esse estresse”, sugeriu outro comentário.