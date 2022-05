Noiva deixa a sobrinha usar um terno em seu casamento e enfurece a cunhada

Uma noiva acabou causando uma confusão em sua família depois de permitir que sua sobrinha utilizasse um terno durante a celebração de seu casamento. A mãe da adolescente ficou furiosa com a decisão da noiva e afirmou que ela deveria forçar a jovem a usar um vestido.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a noiva foi até o Reddit para contar sua história e pedir a opinião de outros usuários da plataforma.

Ela explica que deve se casar no próximo ano e decidiu convidar a sobrinha de seu noivo para ser parte de sua comitiva do casamento.

Recentemente ela se encontrou com a jovem, de 15 anos, e seus pais que são o irmão e a cunhada do noivo. Neste encontro ela notou que a jovem estava vestida de forma andrógina e que se sentia desconfortável toda vez que os vestidos das madrinhas eram citados na conversa.

“Vou me casar no ano que vem e depois que ficamos noivos decidimos convidar a sobrinha do meu noivo para ser uma de nossas madrinhas”, explica a noiva.

“Algumas semanas atrás fomos visitar a família do meu noivo para discutir alguns detalhes do casamento e percebi que nossa sobrinha estava vestida de forma mais andrógina do que eu me lembrava. Quando começamos a falar dos vestidos eu percebi que ela ficou extremamente desconfortável”.

Ela permitiu que a jovem usasse um terno

Enquanto todos conversavam sobre as roupas das madrinhas, ela notou que a jovem ficou cada vez mais desconfortável com os comentários de seus pais e avós. “Eles fizeram comentários sobre como ela precisava ser mais feminina e como seria ‘bom vê-la vestida como uma menina pelo menos uma vez’, ela estava visivelmente chateada e envergonhada”.

“Eu imediatamente disse a ela que uma das minhas madrinhas usaria um terninho e não um vestido e que dei essa opção para todas as madrinhas, desde que sigam as cores do casamento”, conta a noiva.

Sob os olhares nervosos dos pais e avós da jovem, ela decidiu mostrar algumas opções que visivelmente a acalmaram e deixaram feliz com a ideia, mas a mãe da menina ficou furiosa.

Ela chegou a pedir ao cunhado para tentar pressionar a noiva para que ela forçasse todas as madrinhas a usarem vestidos. “Desde esse dia minha cunhada pressiona meu noivo para comprar todos os vestidos das madrinhas e assim forçar sua filha a usar um”.

“Meu noivo não dá a mínima para isso, mas também não quer uma discussão entre sua família e nós dois no dia do casamento. Eu sei que é só por um dia e que deixaria a família feliz, mas não acho legal alguém ser pressionado a usar algo que o deixa desconfortável”.

Rapidamente a noiva recebeu diversos comentários de apoio: “Fique firme e se necessário seja uma noiva neurótica!”, pediu uma pessoa.

“Você não está anulando a decisão dos pais dela, é o seu casamento e sua decisão. Não é a decisão deles. Estou feliz por sua sobrinha ter alguém como você ao lado dela”, disse outra pessoa.