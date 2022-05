Moradores entram em pânico por ‘planta extremamente perigosa’ que causa queimaduras na pele e pode provocar até cegueira

A planta mais perigosa da Grã-Bretanha, que pode causar bolhas graves, queimaduras na pele e até cegueira, deve aparecer durante os dias mais quentes deste ano, com a mudança de estação na região.

O aumento das temperaturas aumentou a existência da planta ameaçadora, que é responsável por terríveis bolhas e cegueira em alguns casos, como detalhado pelo site Daily Star.

A espécie Hogweed pode causar terríveis queimaduras de terceiro grau, bem como úlceras e cegueira.

Partes rurais do país, como Gloucestershire, Herefordshire e Somerset, devem ser as mais atingidas.

Os pais são avisados para ficarem vigilantes e manterem seus filhos longe das plantas e evitarem tocar, que um especialista do River Trust descreveu como “a planta mais perigosa da Grã-Bretanha”.

Vários casos no passado levaram a alguns ferimentos horríveis, com toxinas extremamente dolorosas ao toque.

Segundo o site, a perigosa planta Hogweed pode ser encontrada ao longo de rios e canais.

Contendo produtos químicos tóxicos conhecidos como furanocumarinas fotossensibilizantes, que reagem quando a luz entra em contato com a pele.

Ainda de acordo com as informações, a formação de bolhas pode começar dentro de 48 horas após o contato com Hogweed. Confira:

Texto com informações do site Daily Star