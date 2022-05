Mãe se encontra com suposto abusador de sua filha e homem segue em liberdade

Atenção: antes de compartilharmos detalhes sobre o caso da mãe e sua filha, queremos alertá-lo que este texto pode conter informações sobre casos de violência sexual, o que pode despertar gatilhos emocionais.

Continuando:

A mãe de uma adolescente de 14 anos, de Santiago, no Chile, cuja identidade foi preservada, fez uma denúncia recentemente a um canal televisivo, na qual afirma ter se encontrado com o suposto abusador de sua filha. O homem segue em liberdade após ter sido agredido por pessoas que estavam no local.

Segundo detalhes do portal Publimetro, o sujeito entrava em contato com adolescentes através das redes sociais para supostamente transformá-las em influenciadoras digitais.

Durante sua entrevista, a mãe da jovem comentou mais detalhes sobre como tudo aconteceu. Veja a seguir o que ela disse:

“O cara a viu no TikTok e no Instagram, ofereceu produtos de beleza, [disse] que ela poderia ganhar dinheiro, já que estava fazendo isso pelo TikTok, era tipo uma troca. Ele lhe enviou um número e lhe disse ‘entre em contato com essa pessoa para que você possa reunir e eles entregarão os produtos para você anunciar através de suas redes sociais’”

Segundo a mãe da jovem, a menina concordou e mandou a localização de sua casa e da escola e no dia do “encontro”, no lugar de uma mulher, um homem a estava esperando do lado de fora da escola. “Ele fala para ela ‘ande, eu não vou fazer nada com você, ande, não grite’”, afirmou.

Após a situação anterior, o homem teria levado a menor para um terreno baldio, estuprado-a e gravado as imagens. Por fim, ele a teria ameaçado e dito que caso ela não aceitasse se encontrar outras vezes, que vazaria as imagens.

A descoberta da mãe da adolescente

Notando que a filha estava estranha, a mãe acabou se inteirando por fim sobre o que havia ocorrido. Então, ela resolveu criar um perfil falso nas redes e marcar um encontro com o suposto abusador.

No dia do encontro entre mãe e sujeito, que aconteceu em um metrô, o homem tentou escapar do local, mas foi encurralado por pessoas que estavam presentes e acabou agredido.

Diante da situação, a polícia foi acionada, porém afirmou que não poderia tomar nenhuma ação pois o homem havia sido agredido.

Agora, mesmo com a denúncia feita, o caso não apresentou grandes avanços, mesmo a mãe da adolescente tendo a informação de que o homem já esteve detido anteriormente por atacar outras 4 mulheres.