Lutando para engravidar, ela precisa lidar com a cunhada enviando fotos de bebê

Uma mulher decidiu compartilhar sua história em um fórum online para descobrir formas de lidar com a cunhada que a está “bombardeando” com fotos de seu sobrinho enquanto ela trava uma batalha contra a infertilidade.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher foi anonimamente ao Mumsnet contar sua história e pedir o apoio de outros usuários do fórum.

Segundo seu relato, a cunhada é uma pessoa agradável e que tem um trabalho extremamente cansativo como enfermeira. Recentemente, ela e o irmão da mulher tiveram seu primeiro filho e todos comemoraram a chegada da criança com muita alegria.

“Ela posta fotos diariamente do bebê e de novas roupas personalizadas com dizeres contando as semanas e os meses de vida da criança, além de datas especiais. Além de compartilhar tudo nas redes sociais ela ainda manda as fotos diretamente para mim no celular”.

“Ela agora está postando memes e ‘publicações motivacionais’ uma das quais dizia ‘até você se tornar mãe, nunca conhecerá o amor profundo e verdadeiro’, minha paciência está a ponto de se esgotar”, desabafa.

Ela não sabe como lidar com a situação

Seguindo com seu relato, a mulher conta que não quer aborrecer a cunhada, mas está achando difícil conseguir lidar com isso após passar anos tentando engravidar.

“Depois de uma longa jornada de tentante eu decidi seguir para uma adoção, acho cruel dizer para alguém que você não pode conhecer o ‘amor’ se não for mãe. Existem todos os tipos de laços profundos, relacionamentos e conexões de vida, certo?”, questiona.

Diversas pessoas se identificaram com a situação dela e ofereceram ajuda e conselhos. “Deve ser difícil para você, mas não acho que seria bacana ‘estragar a felicidade’ dela. Você consegue ajustar suas configurações nas redes sociais para não ver mais o que ela posta?”.

Outros já foram mais radicais: “Qualquer pessoa que me enviar algo desse tipo será imediatamente bloqueada. Isso foge de qualquer sentido racional e é extremamente insensível. O restante eu simplesmente silenciaria”.

“Diga a ela que você gostar de ver as fotos de seu sobrinho, mas que se sente menosprezada e magoada pelos comentários dela sobre maternidade e que o amor vem de diversas formas”, sugeriu uma terceira pessoa.