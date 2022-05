Ele foi para um encontro no Tinder e terminou sem dinheiro, drogado e agredido

O caso de Daniel Tobar e um amigo estrangeiro repercutiu internacionalmente depois que um encontro marcado pelo aplicativo de relacionamento, Tinder, com duas mulheres, terminou em um verdadeiro pesadelo e com ambos drogados, agredidos e sem dinheiro. O fato aconteceu em um bairro na região norte de Bogotá, capital da Colômbia.

De acordo com detalhes do portal Publimetro, inicialmente, Tobar despertou em um centro médico sem recordar o que havia acontecido. Neste momento, ele quase não conseguia se mover devido às múltiplas feridas em seu corpo.

No hospital, Daniel, que é músico, disse que só recordava de ter tomado alguns mojitos — coquetel à base de rum branco — e não sabia o que havia ocorrido depois. Ele chegou em casa em um táxi, com o corpo coberto por fezes, e então foi levado imediatamente pelo irmão para ser atendido na Clínica Reina Sofía, local em que recebeu os respectivos cuidados.

Detalhes da trágica noite de encontro

Embora, inicialmente, não tenha lembrado o que havia acontecido, aos poucos, Tobar conseguiu recordar os detalhes da noite e as câmeras de segurança ajudaram a montar este quebra-cabeça.

Segundo informações, ele e o amigo foram levados a outro bar e posteriormente trancados em uma residência por um grupo de delinquentes, que os separaram por quartos e os agrediram quando tentavam fugir.

“Lembro que queria sair e os criminosos eram muito violentos. Deram-me socos no peito e com paus nas costas , com alicates beliscaram-me o peito para que lhes entregasse as senhas, e sei que caí de tantos golpes que me deram”, relatou o músico em entrevista.

Por fim, como resultado da noite de ataques, os criminosos conseguiram as senhas dos cartões e acesso à conta bancária de Daniel. Eles entraram em contato com amigos e conhecidos para pedir dinheiro, mas não tiveram sucesso, pois as pessoas reconheciam que não era Tobar pela forma de escrever.