Ela descobriu que estava grávida ao mesmo tempo que sua barriga de aluguel

Uma mulher revelou ter ficado surpresa ao descobrir estar grávida ao mesmo tempo em que sua barriga de aluguel confirmou a gestação de seu filho.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Margo e Ian Sheldon estavam tentando ter um filho, mas após diversos abortos espontâneos acharam que uma gravidez natural seria impossível.

Depois de perder as esperanças, Margo decidiu procurar por uma barriga de aluguel e ficou feliz ao saber que sua irmã, Meena, que já tem dois filhos, aceitou a missão.

Após uma fertilização in vitro realizada com sucesso, o casal decidiu comemorar a gestação com uma viagem para o México, na qual Margo acabou engravidando.

De forma surpreendente, as irmãs deram à luz com apenas 4 dias de diferença e Margo agora é mãe de Sofia e Austin. “Foi uma jornada inacreditável e estamos felizes por sermos pais”.

Eles passaram por um longo caminho

Margo conta que depois de conhecer Ian o casal passou por sete perdas gestacionais e pelo nascimento de um filho natimorto antes de terem seus dois bebês arco-íris.

“Tivemos mais um aborto espontâneo antes de decidirmos pela barriga de aluguel. Os médicos não conseguiam dizer o motivo pelo qual eu perdia os bebês. Foi devastador. Depois que Meena nos ofereceu esse presente incrível nós passamos por 3 tentativas de fertilização in vitro. Estávamos viajando quando descobrimos que tinha dado certo”.

“De alguma forma, eu engravidei ao mesmo tempo que Meena. Nunca imaginávamos que isso seria possível”.

Leia também: Após anos tentando engravidar, ela soube que o marido terá um filho com outra mulher

“Depois que Oliver faleceu, eu queria sugerir que eles conseguissem uma barriga de aluguel, mas era muito cedo. Quando nos encontramos novamente e Margo disse que tinha tido um novo aborto espontâneo eu a encontrei na cozinha e me ofereci para ser sua barriga de aluguel. Tudo começou ali”, conta Meena.

“Antes de saber que ela também estava grávida eu sonhei com nós duas ao lado de uma árvore de Natal com nossas barrigas de grávida. Um dia ela me ligou e disse que meu sonho se tornou realidade e que ela também estava grávida”.

As duas irmãs deram à luz em junho de 2020 e Margo e Ian agora são pais de Sofia e Austin. “Sempre quisemos ter filhos, nosso sonho se tornou realidade”, finaliza Margo.