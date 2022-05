Após desabafar, moça é criticada por comprar liquidificador à sua namorada ao invés de colar em aniversário de relacionamento

Nesta quarta-feira (4), uma mulher compartilhou um desabafo no Reddit, falando sobre o presente entregue à sua namorada para comemorar um ano de relacionamento entre as duas.

Ao perguntar à sua parceira sobre o que ela gostaria de receber, a resposta foi “algo romântico”, como um colar ou outra coisa fofa.

“Enquanto navegava na Amazon, encontrei um liquidificador de emulsão e isso ficou na minha cabeça. Minha namorada adora cozinhar e sempre fala sobre todos os gadgets que ela quer”, iniciou a mulher.

“Além disso, ela fez molho de tomate caseiro e eu lembro dela reclamando como era difícil deixar o molho suave, pois não tinha um liquidificador de emulsão. Sou uma doadora muito prática, gosto de dar coisas que as pessoas vão usar, então comprei e fiquei super ansiosa para entregar a ela”, continuou.

A entrega do presente (in)esperado

A mulher contou que, ao passar do dia, sua namorada lhe entregou uma garrafa de uísque a qual estava de olho há muito tempo. Logo após, ela encorajou sua parceira abrir seu presente.

De acordo com o relato, a expressão da namorada revelou desânimo com o presente. “Oh... um liquidificador de emulsão...?”, questionou a menina com o rosto caído.

“Eu disse que me lembrava dela falando sobre todos os utensílios de cozinha que ela queria e estava tão animada para presenteá-la. Ela manteve a calma, mas me falou que estava um pouco chateada por não ser uma joia”, escreveu.

A mulher que entregou o liquidificador revelou ter ficado confusa. Sua namorada explicou que acreditava que no aniversário do relacionamento os presentes poderiam ser mais românticos do que práticos.

De acordo com a moça, sua namorada apreciou o presente, mas não negou que ficou um pouco chateada por não ser o que havia sugerido.

“Minha namorada e eu estamos bem, mas eu sei que ela ficou desapontada e acabou comprando o colar uma semana depois que eu lhe dei o liquidificador”, finalizou.

Críticas nas redes sociais

Na seção de comentários do Reddit, os usuários não ficaram do lado da mulher que presentou sua namorada com um liquidificador.

Diversos internautas teceram críticas ao presente entregue. De acordo com eles, ela “não respeitou” a vontade de sua namorada.

“Então eu entendo que você é uma lésbica, mas uau, isso é como a ação de um homem de comédia de TV. Você poderia muito bem ter comprado para ela uma bola de boliche com seu nome nela”, comentou um dos redditors.

“Minha esposa e eu também somos super práticos – um liquidificador de emulsão é exatamente o tipo de coisa que podemos dar/ficar felizes em receber. Mas, p*ta merda, ela te disse o que queria, o que a faria feliz e você optou por ignorá-la pensando que sabia melhor. Isso está além de sem noção e se movendo em direção a arrogante”, escreveu outro usuário.

