Após anos tentando engravidar, ela soube que o marido terá um filho com outra mulher

Uma mulher descobriu que seu casamento chegou ao fim de uma forma extremamente dolorosa. Depois passar anos tentando engravidar, ela soube que o marido será pai após ter um caso extraconjugal com sua irmã.

A mulher, que decidiu compartilhar sua história em um site de desabafos, escreveu um relato carregado de emoções, informa o The Mirror.

De forma anônima, a mulher conta que seu casamento começou a desandar quando ela descobriu que o marido teve um caso com sua irmã enquanto eles passam por problemas de infertilidade.

Após algum tempo, ela descobriu que a irmã engravidou de seu marido, enquanto eles ainda eram casados, fato este que levou ao fim definitivo da relação.

Desde que descobriu sobre a traição e o bebê, a mulher cortou relações com seu ex-marido e com sua irmã, deixando de conviver com a família em eventos nos quais ela pudesse estar presente. Neste período de cinco anos, seu ex-marido se casou com sua irmã e juntos estão criando a filha.

Ela se recusa a comparecer a encontros de família

Em seu relato, ela conta que cada vez mais seus pais a estão cobrando para que ela conheça sua sobrinha e volte a participar dos jantares em família, mas ela não sabe se será capaz de lidar com essa situação.

“Quando eu e meu ex nos casamos, tive problemas para engravidar durante anos. Achei que nosso casamento era forte para sobreviver a isso e então descobri que ele estava tendo um caso com a minha irmã”, conta.

“Após descobrir que ele e minha irmã estavam tendo um caso, nós decidimos nos mudar e começar de novo até que algumas semanas depois minha irmã contou que estava grávida. Meu ex se divorciou de mim para começar uma família com ela”.

Após a separação ela ficou sozinha em uma nova cidade por estar presa a um novo emprego e a um financiamento de imóvel tornando a situação ainda mais solitária e difícil.

Desde então, ela e a irmã se revezam em eventos de família pois ela não consegue aceitar estar no mesmo local que ela e seu ex. Inicialmente seus pais ficaram a seu lado, mas se reconciliaram com sua irmã após o nascimento de sua sobrinha.

Após um convite para passar o Natal com a presença da irmã, ela tentou olhar o Facebook da mulher para ver se conseguiria lidar com a situação, e tudo ficou ainda mais complicado.

“Vi centenas de fotos deles felizes como uma família”, diante da dor ela ainda se questionou se era hora de realizar o desejo de seus pais e tentar tolerar a presença do casal.

Em resposta, a pessoa responsável por ouvir e acolher os desabafos sugeriu que ela tente se dar um tempo e conversar com algum amigo ou, preferencialmente, um terapeuta para assimilar melhor a situação, sem se esquecer que sua sobrinha é “a parte inocente” de toda a história.