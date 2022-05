Adolescente de 17 anos é apreendido suspeito de abusar de bebê de apenas 3 meses

Um adolescente de 17 anos foi apreendido recentemente após ser considerado o principalmente suspeito de ter abusado de uma bebê de apenas 3 meses, de quem era padrasto. O fato aconteceu no departamento de Atlântico, na Colômbia.

Atenção: queremos alertá-lo que a partir deste ponto, este texto pode conter detalhes sobre violência sexual, o que pode despertar gatilhos.

Segundo detalha o portal Publimetro, em sua declaração, a mãe da criança afirmou que estava trabalhando quando supostamente o adolescente teria violentado sexualmente a criança.

Diante do ocorrido, a avó materna levou a bebê, que tinha lesões, febre e vômito, a um hospital municipal, local em que posteriormente os médicos confirmaram o seu falecimento. O corpo da menor se encontrava no Instituto Médico Legal (IML) para as respectivas análises até a última atualização.

+ VOCÊ PODE SE INTERESSAR POR: Moradores entram em pânico por ‘planta extremamente perigosa’ que causa queimaduras na pele e pode provocar até cegueira

O prefeito da Galapa, José Fernando Vargas, se pronunciou sobre o caso e disse o seguinte: “É um caso que merece punição e que não pode ficar impune. O suposto autor é menor de idade, segundo informações das autoridades, mas também deve ser submetido à Lei, pois se trata de um caso claro de feminicídio de uma menina de apenas 3 meses”, afirmou.

Como caso de adolescente deve seguir a partir de agora?

Baseando-se na legislação vigente na Colômbia, em caso de confirmação pela justiça do ato infracional do adolescente, as sanções podem ser as seguintes:

20 anos pelo crime de acesso carnal abusivo com menor de quatorze anos;

500 meses de por feminicídio.

Por fim, apreendido pela Polícia Metropolitana de Barranquilla no hospital de Galapa, o adolescente se encontra à disposição da justiça.

+ APROVEITE A OPORTUNIDADE E SIGA LENDO ESTAS NOTÍCIAS: