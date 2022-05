Supermercado pede para que clientes não usem máscara ‘por questões de segurança’

A foto de um cartaz de um supermercado da rede Carrefour repercutiu recentemente no Twitter, depois que o local colocou um comunicado no qual proibia o acesso ao local com máscara de proteção alegando “questões de segurança”. O fato aconteceu em uma unidade da cidade de Grenoble, na França.

Segundo informações compartilhadas, a mensagem do comunicado afirma que tem como base uma lei de 2010, que proíbe que pessoas pessoas utilizem acessórios ou qualquer recurso para cobrir o rosto ao acessar estabelecimentos. De toda forma, vale lembrar que o texto faz ressalvas por questões sanitárias.

Ao jornal local Libération, o gerente esclareceu que a medida havia sido adotada para evitar roubos no supermercado. “Enquanto havia a obrigação, [tanto] as pessoas que roubam como as que não roubam deviam usar máscaras. Quando acontecia um roubo, nós não tínhamos provas [para mostrar à polícia]”, disse.

Je n’aurais pas cru voir si vite de tels affichages 😲 pic.twitter.com/yurvsCDjwW — Paprika 🍓 (@pa_prika_m) May 1, 2022

Só ‘suspeitos’ são proibidas de usar máscara no supermercado

Esta foi a declaração do gerente, que ressaltou ainda que: “não estamos perseguindo todo mundo. Deve haver 25% dos clientes que mantêm a máscara”, afirmou.

Diante da repercussão do comunicado e após ser questionada, a rede Carrefour disse que o cartaz já foi retirado, uma vez que contraria as suas diretrizes.

Por fim, vale lembrar que embora desde 14 de março deste ano o uso de máscaras já não seja obrigatório na França, recentemente, diversas pessoas voltaram a utilizá-las devido à alta no número de contágios.

