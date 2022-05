Sogra se enfurece após a nora iniciar o casamento sem sua presença

Uma noiva está sendo duramente criticada após iniciar a cerimônia de casamento sem a presença de sua sogra, que estava ligeiramente atrasada para a ocasião.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a noiva procurou o Reddit para pedir uma opinião sobre sua atitude de iniciar a celebração sem aguardar a chegada da sogra.

De forma anônima ela conta que decidiram que o casamento seria celebrado sem que os convidados tivessem acesso a seus celulares. “Optamos por isso porque minha mãe e alguns parentes meus são viciados em redes sociais e eu não queria que ninguém postasse ao vivo ou bloqueasse meu fotógrafo só para conseguir uma foto melhor em seu celular”.

“Fizemos uma cerimônia ‘offline’ onde todos precisaram deixar os celulares em uma cesta antes de se sentarem. Minha sogra foi completamente contra, mas ela é do tipo que se ver uma regra, precisa quebrá-la”.

“Minha mãe não se importou com isso e decidiu seguir as regras, mas minha sogra ficou irritada e decidiu colocar o celular no carro de seu marido que estava estacionado a sete minutos a pé de onde celebramos nosso casamento”, explica a noiva.

Mesmo após ser avisada de que a cerimônia estava dentro do horário planejado e que a noiva se recusou a esperar seu retorno, ela decidiu seguir até o carro.

A sogra ficou furiosa

Segundo a noiva, eles reafirmaram para a mulher que não iriam esperar seu retorno e que a cerimônia começaria no horário marcado.

“Meu marido ficou um pouco triste, mas estava bem com a decisão. Ele teme que as atitudes dela levem a um ponto em que ele precisará se distanciar temporariamente para conseguir ser ‘um bom marido’. Ele está bem comigo e está lidando com ela na medida do possível”.

No entanto, após o casamento, os familiares do noivo se mostraram descontentes com a situação. “Eles falaram que tivemos uma atitude ruim com ela e que deveríamos ter esperado. Ela diz que não se importa, mas segue brava por causa do telefone e afirma que nunca pisará em nossa nova casa se seguirmos tendo essas ‘regras’ abusivas”.

Nos comentários diversas pessoas expressaram suas opiniões: “A menos que o local tivesse alguma restrição de tempo que fizesse ser extremamente necessário começar na hora, vocês deveriam ter esperado. Parece que você estava tentando ser mesquinha e colocá-la no lugar dela”.

“Você foi longe demais e roubou dessa mulher uma lembrança única do casamento do seu filho. Isso é vergonhoso”, finalizou outro comentário.