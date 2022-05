Mulher revela como ganha mais de R$ 10 mil por dia tirando piolhos

É possível ganhar o equivalente a mais de R$ 10 mil por dia apenas tirando piolhos? Para quem está curioso, a resposta é sim! E, este é o caso de uma mulher equatoriana que fundou uma empresa especializada em retirar os insetos da cabeça de pessoas ricas da cidade de Nova York, nos Estados Unidos.

Trata-se de Eliana Ortega, de 36 anos, fundadora da empresa Larger Than Lice [Maior que piolhos, em português], que inclusive já tem uma página web com mais detalhes.

Em uma entrevista à rede de televisão Telemundo, Ortega disse que tem uma relação de amor com os piolhos. “Talvez os piolhos me odeiem porque eu os mato, mas eu os amo”, disse.

Sobre a história da mulher

Em 2014, Eliana se mudou para a cidade de Nova York com a filha de 8 anos, e embora no início teve dificuldades, chegando a trabalhar em 3 locais ao mesmo tempo, um dia ela foi informada da possibilidade de ganhar cerca de 25 dólares tirando piolhos. Inicialmente, Ortega trabalhou para uma empresa, até que conseguiu fundar a sua.

Sobre sua rotina atual de trabalho, a mulher de 36 anos reforça que preza pela confidencialidade de seus clientes: “Há jornalistas que me pedem para me ver em ação removendo piolhos e eles não entendem: as pessoas [infestadas] não querem nem que sua família descubra, muito menos o público”, relatou.

Atendendo hoje empresários, modelos e até mesmo atrizes, Ortega apenas revela que quando tem encontros com tais pessoas, eles reservam horas em nome de seus empregados.

Por fim, para tratar de seus clientes, ou melhor, de suas cabeças, Eliana esclarece que segue o método antigo de utilizar shampoos especializados e pentes de metal com os dentes próximos.

Não se vá antes de ler esta notícia!

Não é a primeira vez e possivelmente não será a última em que duas pessoas são flagradas sendo infiéis. E, para quem está curioso, um vídeo registrado no México mostrou o momento em que uma mulher encontrou o pai e a tia saindo de um motel.

Vídeo mostra momento em que mulher encontra pai e tia saindo de motel Reprodução - Twitter

Em espanhol, é possível escutar a sobrinha, cuja identidade não foi revelada, dizer: “Esta é a Mireya, irmã da minha mãe…

Leia o restante da notícia clicando aqui!