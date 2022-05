Mulher pede por tatuagem delicada e recebe o oposto

Uma mulher ficou completamente horrorizada após perceber que sua tatuagem saiu completamente diferente do esperado. O desenho, que era para ser um delicado ramo de flores, acabou se revelando como um “amontoado de rabiscos” e formas.

Conforme a publicação realizada pelo The Sun, a jovem decidiu compartilhar sua situação em um vídeo no TikTok onde mostrou, envergonhada, o resultado de sua tatuagem.

Na gravação, a mulher é vista balançando a cabeça em negativa antes de mostrar para seus seguidores o desenho que ela desejava ter em seu corpo quando buscou pela tatuagem.

Enquanto o som da trend “O que queria e o que recebi” toca ao fundo, ela revela o desenho desejado como sendo um delicado ramo de flores tatuado de forma harmônica na região da clavícula.

Com traços finos e delicados, as flores estão cuidadosamente espaçadas para evitar que as linhas acabem se sobrepondo.

O resultado foi completamente diferente

A tatuagem dos sonhos dela acabou saindo errado quando ao invés de flores delicadas com linhas finas ela acabou recebendo completamente o oposto.

Quando o áudio do vídeo muda para “isso é o que eu consegui”, é possível ver que a jovem revela o desenho em seu corpo. Ao invés das delicadas flores, ela recebeu flores de traço grosso desenhadas de forma bagunçada e deixando a tatuagem com um aspecto de desajeitada.

Diante da revelação do resultado, alguns seguidores se solidarizaram com a situação da jovem e deixaram mensagens de apoio.

“Sinto muito por isso”, comentou um seguidor ao que outro completou: “Sinceramente, algumas pessoas não deveriam poder tatuar os outros. Por outro lado, as pessoas também precisam pesquisar um pouco a mais sobre o estúdio e o artista que estão contratando”.

Além das críticas, alguns seguidores a questionaram sobre o estêncil da tatuagem: “Você reparou que o estêncil não tinha nenhuma ligação com o que você queria e ainda deixou o artista te tatuar?”.