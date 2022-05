Marido acorda a esposa de madrugada para ela fazer o seu jantar

Uma mulher está completamente decepcionada com a atitudes de seu marido que decidiu acordá-la constantemente durante as madrugadas para que ela prepare seu jantar.

Exausta, após dar à luz recentemente, a mulher decidiu compartilhar sua situação em uma publicação do Reddit, conforme informa o The Mirror.

Em seu relato, realizado de forma anônima, ela conta que notou que o marido começou a chegar mais tarde do trabalho e, embora ela não saiba o motivo, ele está voltando para casa por volta das 2 ou 3 horas da manhã devido a “horas extras”.

Por ser mãe de um recém-nascido, ela conta que tem poucas horas de sono devido a rotina da criança e acaba ficando exausta, fato este que o marido parece não compreender.

Como seu companheiro costuma sair tarde do trabalho e diz que “come alguma coisa por lá”, ela costuma jantar sozinha e não deixa uma refeição pronta para ele. No entanto, ele passou a acordá-la de forma insistente para que ela lhe prepare o jantar durante a madrugada.

Eles tiveram uma grande discussão

Um dos últimos episódios acabou gerando uma grande briga entre o casal. Ela conta que foi bruscamente acordada pelo marido durante a madrugada e que ele exigiu que ela lhe preparasse o jantar.

“Perguntei a ele o que ele queria e ele disse que estava com fome e queria comer. Eu disse que ele já come no trabalho e ele respondeu com um ‘está louca? Come no trabalho?’ E então exigiu que eu preparasse seu jantar às 2 da manhã”, conta a mulher.

“Eu gritei com ele perguntando o que tinha acontecido que ele queria jantar às 2 da manhã e ele disse que estava trabalhando o dia todo e me questionou sobre o que eu fiquei fazendo o dia todo! O bebê acordou e eu fiquei ainda mais furiosa com ele”.

Segundo ela, a discussão continuou por algum tempo com o marido a acusando de não guardar jantar para ele e de comer “mais do que deve”. “Me recusei a fazer o jantar e ele foi dormir sem comer nada”.

Finalizando seu relato, ela ainda afirmou que o marido disse que “trabalha duro para a família” e que isso era “o mínimo” que ela poderia fazer por ele.

Os demais usuários do Reddit ficaram revoltados com a atitude do homem e saíram em defesa da mulher. “Você nem sabe ao certo o que ele está fazendo e ele não está envolvido em ser o pai de um bebê recém-nascido. Ai ele ainda menciona seu peso? Por que você ainda está com esse cara?”, questionou um usuário da plataforma.

“Eu me pergunto se ele não está dormindo no trabalho para evitar o filho recém-nascido”, comentou outro usuário.