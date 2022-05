Descubra o que acontece se alguém der à luz durante uma viagem de avião

Alguma vez você já se preguntou o que acontece quando uma mulher entra em trabalho de parto durante uma viagem de avião?

Em uma publicação realizada pelo The Mirror, um especialista no assunto explicou exatamente o que acontece nestes casos que, mesmo sendo raros, já foram registrados.

Apesar de alguns registros sobre mulheres que deram à luz durante o voo estes casos são extremamente raros. Parte disso se deve às regras e restrições para que mulheres com mais de 36 semanas de gestação realizem viagens aéreas.

Um dos últimos casos deste tipo confirmados aconteceu em janeiro deste ano, quando uma mãe deu à luz de forma prematura durante um voo que saia de Gana em direção aos EUA.

Na época, a United Airlines declarou que a tripulação atuou de forma “incrível”: “Eles agiram rapidamente, os profissionais médicos a bordo ajudaram e garantiram a segurança de todos durante o voo”.

No entanto, nem sempre acontece desta forma. James Wysong, comissário de bordo, conta que a tripulação de cabine não é treinada para procedimentos de parto. Desta forma, não existe uma definição exata de como a tripulação deve agir caso alguém dê à luz em um voo.

“A principal responsabilidade do atendente é alertar o capitão e pedir para que caso algum passageiro seja médico, se apresente”, conta.

Mitos e verdades

Muitas dúvidas permeiam as questões relativas aos nascimentos durante um voo. A criança ganha passagens aéreas por toda a vida? Qual a nacionalidade do bebê?

Quanto o assunto é a nacionalidade da criança, as situação é um pouco mais complicada. O acordo da Convenção Internacional sobre a Redução da Apatridia determina que a criança receba uma nacionalidade ao nascer.

Logo, é comum que o bebê receba a nacionalidade referente ao espaço aéreo em que o voo está no momento do nascimento ou do pouso.

“Bebês nascidos no espaço aéreo dos EUA receberão a cidadania americana. Caso o país não permita, o bebê receberá a nacionalidade de seus pais ou a do país no qual a companhia aérea está registrada”.

Já no caso das passagens aéreas para toda vida, isso pode ser considerado um grande mito. Embora algumas companhias aéreas já tenham disponibilizado este tipo de benefício anteriormente, não é algo comum ou que seja de direito do recém-nascido.

No entanto, já aconteceu de algumas companhias aéreas oferecerem viagens gratuitas para a família ou até mesmo batizarem o nome de um avião em homenagem ao bebê.