Mulher se recusa a dividir cama com o namorado e revela que isso torna o amor mais forte

Uma mulher que se recusa a dividir a cama com o seu namorado afirma que esse é o segredo de seu relacionamento próspero.

Luana Ribiera, de 40 anos, diz que desde o dia em que começou a ver seu parceiro Alex, ela nunca o deixou compartilhar sua cama - e afirma que ele está absolutamente bem com o acordo.

Escrevendo para o Insider, Luana disse que o período de ficar junto com seu parceiro não era bem para ela - então ela e Alex tiveram uma conversa honesta no início do relacionamento para falar sobre como as coisas funcionariam.

Luana, que administra seu próprio negócio de relações públicas, disse que muitas vezes encontra inspiração nas primeiras horas da manhã, o que significa que ela está acordada e em seu laptop anotando ideias às 2 da manhã.

Não querendo perturbar o sono de Alex, ela acha que é melhor que eles se retirem para quartos diferentes à noite, como detalhado pelo site The Mirror.

Ela acrescentou que sua decisão não foi específica para Alex e ela fez o mesmo pedido de muitos de seus relacionamentos românticos no passado.

Luana escreveu: “Nos meus relacionamentos anteriores, quando eu dizia que gostaria de ter meu próprio espaço, não era bem aceita”.

Embora alguns possam considerar a abordagem da empresária pouco ortodoxa, ela recomenda que todos os casais sigam o exemplo, alegando que isso tornará seu relacionamento mais forte.

Explicando seu raciocínio, Luana disse que o acordo significa que tanto ela quanto Alex estão “bem descansados” o tempo todo - o que nem sempre é o caso de casais que compartilham a cama.

Segundo o site, Luana também afirma que dormir separadamente de seu parceiro os beneficiou como novos pais.

Ainda de acordo com as informações, no ano passado Luana contou como seu namorado Alex era na verdade o melhor amigo do ex-marido.

Texto com informações do site The Mirror