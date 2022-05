Mãe se diverte após ver “imagem assustadora” durante um ultrassom pré-natal

Uma jovem mãe se surpreendeu ao olhar para as imagens do ultrassom realizado para acompanhar a gestação de seu primeiro filho. Segundo ela, uma figura inesperada deixou tudo mais interessante.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Tasmin Stenhouse estava na gestação de sua primeira filha quando foi fazer o exame de imagem. Após pegar o resultado e compartilhar as imagens com seu companheiro, o casal acabou caindo na risada.

Ao realizar o exame, no quinto mês de gestação, a mamãe de primeira viagem estava ansiosa para ver o rostinho de sua filha pela primeira vez, mas teve uma grande surpresa ao ver o resultado das imagens.

Os registros do exame, feitos em preto e branco, mostraram uma imagem do crânio do bebê sem indícios aparentes de características faciais como é esperado.

“Foi na consulta em que confirmaram o sexo e nos deram uma foto clara em que os contornos do crânio apareceram. Foi uma das primeiras imagens mais nítidas que tivemos, mostrei para meu parceiro e caímos na risada”, conta.

Eles deram as boas-vindas à filha

Após compartilhar a imagem com seu companheiro, os dois começaram a rir da situação, mas sem deixar um pouco da preocupação de lado.

Segundo Tasmin, o casal se divertiu após notar a aparência assustadora do bebê nas imagens do exame. Felizmente, após dar à luz, a jovem mãe teve plena certeza de que ela “não parece assustadora”.

Leia também: Mulher é duramente criticada por decidir engravidar aos 51 anos

A pequena Jura, que tem apenas dois meses de vida, não apresenta quaisquer características assustadoras. “Ela nasceu dia 12 de fevereiro e não parece nem um pouco assustadora. Ela é linda”, relata a mãe.

Recentemente outra mulher viveu uma situação inusitada ao descobrir uma gravidez. Ela se viu em apuros quando seus planos de fazer uma surpresa para revelar a gestação ao marido foram frustrados pelo próprio companheiro.