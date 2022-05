Foto de casamento viraliza na internet graças a ilusão de ótica

A fotografia de um casal feliz vem intrigando a internet graças a uma ilusão de ótica que a torna difícil de decifrar. No registro é possível ver o momento no qual o noivo levanta a noiva, mas um pequeno detalhe torna difícil identificar o exato posicionamento do casal.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a imagem foi compartilhada no Reddit pelo cunhado do casal.

Ao observar o registro é possível notar que o noivo levanta a noiva para o alto em um momento em que ambos estão completamente felizes e sorridentes.

No entanto, para entender completamente a imagem, é preciso prestar muita atenção pois uma ilusão de ótica deixa a entender que as pernas da noiva estão sobre os ombros do noivo.

Afinal, onde estão as pernas?

Depois de observar cuidadosamente o registro do casamento, é possível perceber que a cor branca da camisa do noivo combina perfeitamente com o branco do vestido da noiva.

Graças a essa combinação somada a iluminação e ao ângulo da foto uma ilusão de ótica deixa a entender que as mangas da camisa do noivo são as pernas da noiva posicionadas por cima de seus ombros.

O registro foi inicialmente compartilhado há algum tempo, mas voltou a viralizar na internet após os usuários voltarem a se questionar sobre o real posicionamento do casal nas fotos.

A ilusão de ótica foi compartilhada pelo irmão do noivo (Reprodução / Reddit)

Na publicação original, feita pelo irmão do noivo no Reddit, ele conta: “Passei os últimos 10 minutos tentando explicar para minha cunhada que na imagem parece que ela está com as pernas sobre os ombros do meu irmão. Ela ainda não conseguiu perceber isso”.

Leia também: Mãe se diverte após ver “imagem assustadora” durante um ultrassom pré-natal

Quando observamos com cuidado é possível ver que o noivo na verdade está envolvendo as pernas da noiva com seus braços. Parte do desenho de suas calças ainda deixa a entender que existem “sapatos” terminando de compor a ilusão.

Rapidamente, os usuários compartilharam suas opiniões: “Eu estava tentando entender o motivo pelo qual o vestido dela estava pendurado no ombro dele. Agora que percebi estou me sentindo melhor”, comentou uma pessoa.

“Tive problemas para ver que não eram as pernas dela sobre os ombros dele. Levei uns bons 10 segundos para perceber que era o braço”, finalizou outro.