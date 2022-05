Ex-agente da KGB diz que Putin é paranóico e insano

No momento em que crescem as especulações sobre o estado de saúde do presidente russo Vladimir Putin após suas recentes aparições públicas, o ex-espião russo Boris Karpichkov, 62 anos, disse que o líder russo é paranóico e vê a todos como traidores.

Karpichkov disse em entrevista ao jornal britânico The Sun que Putin é obcecado pela ideia paranóica de que todos os que o cercam, até mesmo seus seguranças e pessoas do seu círculo íntimo, estão prontos para traí-lo.

O ex-agente disse que é muito provável que ele esteja sofrendo os estágios iniciais de demência e do Parkinson e que provavelmente nem mesmo seus assessore diretos seriam informados disso para que ele pudesse manter a imagem de “homem forte”.

Prestes a completar 70 anos, o líder russo parecia confuso e sem fôlego na sua última aparição, quando ameaçava o ocidente com armas nucleares. De acordo com os analistas, ele tropeçava nas palavras e parecia estar exausto.

Sua dificuldade de locomoção levantou a suspeitas sobre a doença de Parkinson. Em outra imagem veiculada durante uma conversa com o ministro da Defesa, o presidente da Rússia também foi visto segurando a mesa e se curvando com dificuldade. E, por fim, as imagens que mostram Putin cumprimentando o presidente bielorusso Alexander Lukashenko no Kremlim mostram suas mãos tremendo violentamente.

“Outro problema em potencial pode ser — a julgar por como ele se move — que pode estar sofrendo dos estágios iniciais do Parkinson ou de outro distúrbio grave causado por algum tipo de câncer, tumor cerebral, por exemplo”, disse o ex-agente duplo que desertou da Rússia e hoje vive na Inglaterra.

Apesaro dos rumores, autoridades ligadas ao Kremlin negaram qualquer problema e disseram que Vladimir Putin goza de perfeito estado de saúde.