Denúncia de maus-tratos a animais termina de forma ‘engraçada’ após esta descoberta

“Não tinham água, comida e passavam frio”, esta foi a acusação e denúncia feita por uma pessoa durante a festa da Virgem de Guadalupe, na cidade de Santa Fé, na Argentina, e que apontavam possíveis maus-tratos contra dois animais.

No entanto, diferente do que era imaginado por muitos, após chegarem ao local do ocorrido, a polícia acabou descobrindo que na verdade os animais eram bonecos. Isso mesmo!

Em sua denúncia virtual, o usuário que fez a reclamação disse o seguinte: “Na sede da Basílica de Guadalupe, na rua Piedras, está sendo feita uma exposição de animais, mais precisamente lhamas, em condições inadequadas. Estão sem água e sem comida. Solicita-se intervenção”.

Para esclarecer os fatos, no Twitter, o subsecretário de Convivência Cidadã, William Álvarez, escreveu: “Que surpresa quando chegamos ao local. Pensávamos que os animais tinham congelado de frio. Mas não. Eram animais de brinquedo para que os pequenos pudessem tirar uma foto. Uma bela anedota deste lindo fim de semana com esta grande festa de Santa Fé”.

Vaya sorpresa cuando llegamos al lugar. Pensamos que se habían congelado del frío los animales. Pero no. Eran animales de juguete para que los y las peques puedan sacarse una foto.

Una linda anécdota de este hermoso fin de semana con esta gran fiesta santafesina.

Sigue abajo: pic.twitter.com/wG200RU7t8 — Guille Alvarez (@guillermojalvar) May 1, 2022

Esta notícia também pode te interessar: Foto de casamento viraliza na internet graças a ilusão de ótica

Em uma publicação anterior, o subsecretário reforça que a utilização de animais para fins de entretenimento é proibida por lei e ressalta em outro tweet que “o pessoal da Direcção de Controle que há anos trabalha na Peregrinação disse-nos que em anos anteriores eles sancionaram e confiscaram animais expostos com fins lucrativos. Estamos felizes que hoje em @_SantaFeCapital essas coisas estão mudando”. Veja abaixo a publicação. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

El personal de la Dirección de Control que tiene años trabajando en la Peregrinación nos contaba que años anteriores han sancionado y decomisado animales exhibidos para obtener un lucro. Nos alegra que hoy en @_SantaFeCapital estas cosas vayan cambiando.

Sigue abajo: pic.twitter.com/GlEw6UJOp0 — Guille Alvarez (@guillermojalvar) May 1, 2022

+ LEIA TAMBÉM ESTA NOTÍCIA: