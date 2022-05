Vítima de agressão, mexicana é condenada a 100 chibatadas no Catar

A mexicana Paola Schietekat, de 28 anos, foi condenada a 100 chibatadas e a sete anos de prisão no Catar, país que será a sede da Copa do Mundo de 2022, após denunciar ter sido agredida por um homem latino. Em entrevista ao “Fantástico”, ela contou como passou de vítima de violência a uma condenada.

Paola disse que sempre foi fã de futebol e tinha o sonho de trabalhar em uma Copa do Mundo. Para isso, se formou em economia e conseguiu uma vaga no Comitê Supremo para Entrega e Legado do Mundial do Catar. O que parecia uma grande realização profissional, na verdade, se tornou um grande pesadelo.

A mulher contou que estava em seu apartamento em Doha, há dois anos, quando um conhecido dela, membro da comunidade latina do Catar, invadiu o local. Houve violência física, que deixou inúmeras marcas no corpo da economista. O nome do agressor não foi revelado.

“Estava no meu apartamento e fui agredida por alguém que eu conhecia. Eu o conhecia da comunidade latina, não há muitos latinos no Catar. Foi violência física, me deixou com marcas no corpo”, declarou a mulher.

Assim que possível, Paola procurou as autoridades para prestar queixa. Na ocasião, teve ajuda do consulado mexicano e decidiu que iria com a denúncia até o fim. No entanto, horas depois, ela foi chamada de volta pela polícia para novos esclarecimentos.

Foi quando Paola soube que em vez do caso tratar da agressão física que ela tinha sofrido, na verdade, era sobre uma violação de direitos da funcionária do comitê organizador da Copa.

Mexicana Paola Schietekat mostrou marcas de agressão que sofreu no Catar (Reprodução/Redes sociais)

Paola foi acusada de “sexo extraconjugal” e, conforme a Lei Sharia, do sistema jurídico do Islã, as vítimas de violência sexual podem ser processadas por adultério, prevendo a pena de 100 chibatadas e sete anos de reclusão.

Segundo a economista, o agressor mentiu e disse à polícia que eles tinham uma relação apenas para se livrar das acusações. Com isso, ela acabou condenada. Para fugir das punições, no entanto, Paola soube que poderia se casar com o agressor.

A vítima deixou o Catar no ano passado, antes de receber qualquer pena, mas destaca que seu agressor continua livre. No mês passado, Paola foi informada de que seu caso voltou para a promotoria, o que significa que pode ser arquivado.

A FIFA destacou ao “Fantástico” que acompanha o caso e que vai prestar assistência à Paola. “O futebol ajuda no empoderamento feminino, reduz a delinquência juvenil e a violência. A FIFA teme que as pessoas politizem o futebol, mas futebol é política e é uma ferramenta superimportante”, declarou a entidade.