Vídeo mostra homem dançando com as cobras mais longas do mundo

Os vídeos virais tem se tornado cada vez mais diversos e não é a toda que muitos deles mostram interações impressionantes com animais que estão longe de ser um pet de estimação comum. Recentemente, duas cobras grandes se tornaram populares na Internet graças ao seu dono.

De acordo com o portal First Post, trata-se de duas pítons reticuladas, as cobras mais longas do mundo, que foram carregadas nos ombros de um homem para realizar uma dança. As imagens são da Indonésia e acumularam muitas visualizações no Instagram.

Após o sucesso, muitos seguidores ficaram surpresos com a coragem do homem, enquanto outros mostraram preocupação com os répteis.

As pítons reticuladas são encontradas na África Subsaariana, sul da Ásia, sul da China, Filipinas, Sudeste Asiático e Austrália.

Elas podem medir mais de 6 metros de comprimento, chegando até 9 metros e, mesmo sendo uma das cobras mais pesadas do mundo, são ótimas nadadoras.

A espécie não é venenosa, mas pode se alimentar de mamíferos de grande porte, pois se enrolando e apertando a vítima impedindo a oxigenação dos órgãos e levando a óbito.

O caso de ataque a humanos é raro, mas a Indonésia se tornou um cenário preocupante depois que Wa Tiba, de 54 anos, trabalhava em sua horta quando teria sido atacada por uma píton reticulada de sete metros.

Próximo ao local da desaparição, populares encontraram a píton e ao matar o animal, se depararam com o corpo da mulher. As imagens são fortes e ainda circulam nas redes sociais.

De acordo com a National Geographic, o incidente aconteceu pouco mais de um ano após um homem de 25 anos ter sido engolido também por uma píton reticulada na Indonésia.

Especialistas especularam que o desmatamento causado pela indústria do óleo de palma no país pode ter facilitado os ataques. Devido a destruição do seu habitat natural, ela começou a matar as outras presas, presentes nos novos territórios que habitam.

“As cobras maiores adoram rastejar e escalar, e conseguem muito de seus alimentos das florestas e árvores. Com a destruição de seu habitat, elas podem ser obrigadas a sobreviverem através de meios alternativos”, explicou um dos especialistas.

