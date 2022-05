Uma foto de um passeio à Disney foi capaz de revelar um caso extraconjugal

O relato de uma mulher rapidamente se tornou viral depois que ela compartilhou a forma como descobriu que o marido a estava traindo com a babá de seus filhos.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher contou que uma foto retirada durante um passeio nos parques da Disney foi responsável por revelar o caso entre seu marido e a babá.

A mulher, identificada como Natalie, compartilhou a foto em seu TikTok, mas recentemente removeu o vídeo com o registro.

Apesar de não estar mais disponível, o vídeo chegou a ser visualizado mais de 1 milhão de vezes e seu relato foi compartilhado.

“Fomos à Disney em Orlando e levamos a babá para nos ajudar com as crianças... mas não com o meu marido”.

“Estava vendo algumas fotos do passeio e encontrei algumas em que eles estavam um pouco próximos demais”, explica a mulher.

Ela achou indícios de traição nas fotos em família

Segundo ela, uma das fotos mais comprometedoras foi a tirada durante uma volta na Splash Mountain.

No registro, ela e a filha estão sentadas na primeira fila enquanto seu, agora ex, marido e a babá sentaram-se em uma fileira mais para trás.

Para ela, foi a linguagem corporal da babá que entregou o caso extraconjugal de seu marido. A babá estava apoiada no ombro do homem enquanto ele segurava sua mão “tranquilamente”.

“Ele costumava dizer que eu não precisava me preocupar”, conta a mulher que atualizou os seguidores em outro vídeo informando que seu ex-marido agora está esperando um filho com a antiga babá de seus filhos.

Nos comentários os usuários do TikTok sinalizaram uma série de alertas: “O primeiro grande alerta é que eles e sentaram juntos no brinquedo”, afirma um dos seguidores.

“Como uma pessoa que é mãe, e que já trabalhou como babá, preciso dizer que isso me enfurece completamente!”, comentou outra seguidora.