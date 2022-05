Sem consultar a esposa, pai leva a filha de 8 anos para raspar o cabelo

Um pai saiu em busca de conselhos depois de tomar uma atitude com relação a filha que pode ter colocado seu casamento em jogo.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, ele foi até o Reddit para compartilhar com os demais usuários a situação e pedir alguns conselhos sobre como lidar com a esposa enfurecida.

Em seu relato, o pai conta que sua filha, a qual chamou de Anna, tem cabelos grossos, loiros e encaracolados que vão até a cintura.

Se por um lado a menina não gostava de seus cabelos, por outro a mãe os idolatrava e dedicava um longo tempo de cuidado.

“Desde que minha filha era pequena a minha esposa passava horas arrumando o cabelo dela todos os dias. Estava sempre trançando e modelando os cachos. Nossos armários são cheios de loções, óleos, cremes e diversos produtos sofisticados para cabelos”, conta.

Por sua vez, Anna nunca gostou de arrumar os cabelos assim como também nunca achou agradável passar por toda a arrumação necessária.

Ela pediu por uma mudança radical

Segundo relato do pai, a menina, que tem oito anos de idade, estava implorando para a mãe deixá-la cortar os cabelos, mas era constantemente ignorada. Ela então decidiu pedir ajuda para seu pai, que concordou em levá-la até um salão.

“Fiquei relutante, mas concordei quando a vi animada por causa de um corte de cabelo”, conta o pai que decidiu levar a filha ao salão enquanto a esposa trabalhava.

“Depois de ver várias referências ela escolheu uma foto de um corte de cabelo bem curto. Eu sabia que teria problemas com minha esposa, mas não tinha como voltar atrás”, explica.

Para o pai, a diferença de humor da filha foi visível, “Ela não conseguia parar de sorri, andou por todo salão mostrando para as pessoas e tirando fotos, e normalmente ela detesta tirar fotos”.

Ele conta ainda que chegaram a receber um comentário grosseiro feito por outra pessoa, mas nem mesmo isso abalou a felicidade da criança. No entanto, ao voltar para casa, as coisas foram bem diferentes.

“Minha esposa se recusou a olhar para Anna, se trancou no quarto, chorou, pegou o carro e foi embora”.

“Eu sabia que ela não ia reagir bem, mas não esperava que ela levasse tão a sério. Minha filha agora está chateada e não importa quanto eu a tranquilize ela ainda se sente mal por ter cortado o cabelo. Sei o quanto minha esposa era apegada ao cabelo dela, mas é apenas cabelo”.

Para os demais usuários da plataforma, o homem teve a atitude correta com a filha, mas não deveria ter agido escondido da esposa.

“Parece que sua esposa trata sua filha como uma boneca para brincar e não como uma pessoa com sentimentos. Sua esposa precisa de terapia urgente”, escreveu uma pessoa.

“Você agiu errado não por permitir o corte, mas por não ter conversado com sua esposa antes e tentar entender o motivo de ela ser tão apegada ao cabelo da sua filha. Faça ela entender que essa decisão tem que ser da criança e não dela”, finalizou outro.