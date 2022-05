Noiva tem reação inesperada ao realizar o teste de penteado para seu casamento

Uma noiva ficou completamente enlouquecida ao descobrir que o penteado que usará no dia de seu casamento a deixou extremamente parecida com uma princesa conhecida do cinema.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a noiva ficou completamente espantada ao perceber a semelhança entre seu visual e o da princesa Fiona de Shrek.

De forma divertida e espontânea ela decidiu compartilhar o registro por meio de um vídeo em seu TikTok. Rapidamente, mais de 2 milhões de pessoas visualizaram o vídeo e concordaram que ela realmente ficou parecida com a princesa dos filmes.

“Acabei de perceber que meu penteado de casamento me deixou parecida com a Fiona”, comentou a noiva.

Um visual digno de uma princesa

Nas imagens compartilhadas pela jovem noiva é possível ver que ela optou por um penteado com o cabelo dividido ao meio na frente com o restante preso em um coque baixo na parte de trás de sua cabeça.

Para completar o visual ela ainda estava utilizando uma tiara de brilhantes e um longo véu branco preso ao penteado na parte de trás de sua cabeça.

Embora o visual seja digno de uma princesa, ela decidiu que ainda não era o esperado para seu grande dia, mas por sorte tinha tempo para mudar e avisar o cabeleireiro sobre a necessidade de uma mudança no visual.

“Definitivamente é a hora de mudar isso”, declarou a jovem noiva depois de confirmar as semelhanças com a personagem. “Estamos a menos de três semanas de distância”, finalizou.

Ela ainda confirmou a necessidade de mudanças depois que alguns dos mais de 1700 comentários reforçaram as semelhanças entre ela e a personagem.

“Sinto muito! Eu pensei que você estava fazendo cosplay dela!”, comentou um seguidor.

“Pelo menos você percebeu isso antes de seu casamento”, afirmou outro.

“A Fiona ficou linda com esse cabelo e você também fica linda com esse cabelo!”, finalizou outro.