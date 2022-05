Mulher é duramente criticada por decidir engravidar aos 51 anos

Uma mulher viralizou no TikTok depois que ela postou um vídeo mostrando um relato da gravidez mais recente de sua mãe, que tem 51 anos. Apesar do registro carinho, a mulher foi duramente atacada por usuários que a chamaram de “irresponsável” por decidir engravidar em uma idade avançada.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, Kayla Caldwell está utilizando seu perfil no TikTok para compartilhar um diário de gestação de sua mãe, que engravidou por meio de fertilização in vitro aos 51 anos de idade.

Apesar da alegria em ter um novo bebê na família, Kayla precisou lidar com diversos comentários negativos sobre a idade de sua mãe depois que um de seus vídeos viralizou e conquistou mais de 1 milhão de visualizações.

Rapidamente ela saiu em defesa da mãe e respondeu aos comentários dos haters, que acusaram a mulher de ser irresponsável por engravidar em idade avançada.

“Para todos que odeiam o fato da minha mãe ter um bebê aos 51 anos, saiba que ela está muito feliz!”, explica.

Ela foi criticada pelos demais usuários

Após publicar os registros do diário de gravidez de sua mãe, Kayla também compartilhou o tipo de mensagens que recebeu quando sua mãe deu a noticia de que estava esperando um novo bebê.

“Você provavelmente estará cuidando de seu irmão um dia”, disse uma pessoa ao que outra completou: “Isso é tão irresponsável para literalmente todos os envolvidos”, comentou outro.

Uma outra pessoa reforçou que a mulher poderá ter problemas para brincar com a criança: “Isso é muito arriscado! Como sua mãe vai ter energia para brincar com a criança mesmo?”.

“Adoro saber que os médicos estão dispostos a deixar isso acontecer, mas não querem me deixar ligar minhas trompas”, finalizou outra seguidora.

Ao contrário dos comentários de ódio, alguns seguidores reforçaram a importância em ter relatos como o da mãe de Kayla compartilhados na internet.

“Estou com 45 anos e tentando ter outro bebê. Isso me dá esperança”, comentou uma seguidora.

Pouco tempo depois, Kayla voltou ao TikTok para contar que sua mãe deu à luz ao bebê que passou um curto período de tempo na UTI neonatal e, em seguida, foi liberado para voltar para casa.