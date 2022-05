Moradora de rua leva ‘banho’ de água fria de vigilantes enquanto usava banheiro público

Um vídeo compartilhado no Twitter gerou revolta nos internautas depois que dois vigilantes foram flagrados jogando um balde com água em uma moradora de rua que utilizava um banheiro público. As imagens foram registradas no Bulevar del Río, localizado em Cali, na Colômbia.

Ao analisar a gravação, pode-se ver os sujeitos rindo, enquanto abrem a porta do box em que se encontra a mulher, cuja identidade não foi revelada, e então jogam a água.

Em espanhol, a mulher questiona: “Por que vocês estão jogando água?”, disse.

Vigilantes que atacaram moradora foram afastados

O prefeito de Cali condenou a ação e reforçou que os sujeitos que aparecem na gravação foram afastados de suas funções.

“Rejeitamos todo tipo de violência contra qualquer ser humano. Diante do incidente ocorrido no Boulevard del Río, informamos que nosso diretor @carlosalfonsosa , solicitou ao operador o cancelamento imediato dos contratos dos envolvidos”, é possível conferir a mensagem na conta do Twitter Bens e Serviços Cali.

O diretor da Unidade Administrativa Especial de Gestão de Bens e Serviços, Carlos Alfonso Salazar, também se pronunciou sobre o caso e disse: “Rejeitamos categoricamente do Gabinete do Prefeito de coração puro para Cali, este tipo de fatos embaraçosos. Já ordenamos ao operador do Bulevar del Río, que essas duas pessoas sejam dissociadas. Não vamos permitir, porque este espaço é para a cidade e para uso dos cidadãos”.

Atenção, vamos compartilhar a gravação a seguir, porém queremos reforçar que se trata de um conteúdo sensível. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

#Indignante Dos supuestos supervisores de la vigilancia del #BoulevardDelRio ingresan al baño de mujeres y le hechan un baldado de agua a una mujer, esto ha generado indignación entre los caleños @AlcaldiaDeCali #Cali #YaCelacanto pic.twitter.com/Gldi6tpnFH — Ya Celacanto (@YaCelacanto) May 1, 2022

