Burger King: Whopper Costela sem costela é o novo alvo do Procon

Após o McPicanha sem picanha sofrer retaliações, agora é a vez do ‘Whopper Costela’ sem costela ter a venda proibida pelo Procon-DF após indícios de que o lanche não tem o corte da carne que apresenta na propaganda.

De acordo com o Procon, o lanche leva aromatizante no preparo, mas não a carne de costela e a informação sobre a composição do lanche não é clara. A publicidade da rede também, segundo o Procon, pode caracterizar propaganda enganosa.

Com a decisão do Procon-DF, o Burguer King não poderá vender o Whopper Costela até a correção da publicidade. Caso não atenda a decisão, pode ser multada e sofrer sanções.

A rede Burguer King se manifestou dizendo que o Whopper Costela sempre foi clara na composição do hambúrguer. Leia a íntegra:

“A transparência para com os nossos clientes é um valor fundamental e inegociável para o Burger King. Nesse sentido, em relação ao Whopper Costela, a rede ressalta que o produto, feito de paleta suína, leva em sua composição aroma de costela 100% natural sem qualquer ingrediente artificial. Além disso, reforça que desde o lançamento do produto sempre trouxe com clareza em sua comunicação e em todos os materiais e peças publicitárias, cardápios e materiais oficiais de marca a composição do hambúrguer presente no sanduiche - feito com carne de porco (paleta suína) e sabor de costela.”

McPicanha

No começo de abril a rede McDonalds teve o mesmo problema com seus sanduíches McPicanha, que também não leva carne de picanha em seu hambúrguer e tem apenas um molho com aroma natural da carne.

Diante da repercussão do caso, que acionou o Procon, o Conar e o Ministério Público, a rede de fast food optou por retirar os lanches do cardápio em todos os restaurantes do país.