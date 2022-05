Noiva causa confusão após proibir a dama de honra de usar um vestido branco

Uma noiva está sendo chamada de “neurótica” após proibir a florista, que tem sete anos de idade, de usar um vestido branco em seu casamento. Ela acredita que ao usar branco a menina vai “ofuscar seu brilho” durante a cerimônia.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a noiva contou sua história no Reddit e foi completamente criticada pelos demais usuários após expor seus motivos.

Em seu relato ela conta que “não quer ser ofuscada” por sua futura sobrinha durante o dia de seu casamento, mesmo ela sendo uma menina de apenas 7 anos.

“Decidimos que nossa sobrinha seria a dama de honra e florista do casamento. Ela está prestes a fazer sete anos e é a menina mais doce que conheço. Pensei que seria o papel perfeito para ela”, conta a noiva.

“A mãe dela ficou feliz ao saber quando perguntei se elas estariam dispostas a assumir esse papel e rapidamente aceitou”.

Para auxiliar a organizar o casamento, a noiva criou um grupo para as convidadas conversarem sobre suas roupas e em pouco tempo a vestimenta se tornou um problema.

“A mãe da minha sobrinha postou uma foto de um vestidinho branco e disse que era para sua filha. Eu não fiquei bem com isso, acho que usar branco em um casamento é algo brega e pode dar margens para interpretações erradas. Eu mandei uma mensagem privada para ela e pedi que ela procurasse vestidos com cores pasteis ou algo do tipo”.

A cor do vestido da florista gerou uma grande discussão

Ela teve problemas em se entender com sua futura cunhada por conta da cor do vestido. “Ela me disse que a filha ama o vestido branco e não é grande coisa além de não ser algo para me incomodar porque ela é uma criança”.

Apesar disso, e de branco ser uma cor tradicional para as pequenas damas de honra, ela ficou firme em sua decisão. “Ela me procurou para tentar me fazer mudar de ideia e disse que a filha ficaria de coração partido se não pudesse usar o vestido. Eu mantive minha resposta firme”.

“Meu noivo ficou chateado comigo e disse que eu estava fazendo uma confusão por causa do vestido de uma criança, e que isso não é grande coisa”, conta a noiva.

Para os demais usuários do Reddit, o noivo dela está certo sobre a questão: “Você está fazendo muito drama. É um vestido infantil e ninguém vai confundir uma criança com a noiva”, comentou um usuário da plataforma.