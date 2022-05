Moradora revoltada relata que vizinha continua entrando no meu jardim e insiste que parte é dela

Uma mulher compartilhou a situação embaraçosa em que ela e seu parceiro se encontraram com seu vizinho, que insiste que parte do jardim da frente é dela.

Escrevendo em um post na plataforma Mumsnet, ela contou que foi aborda pela outra moradora que se poderia entrar no jardim para pegar uma muda, com detalhado pelo site The Mirror.

“Uma semana depois, cheguei em casa e a encontrei ela na minha calçada capinando. Antes que eu tivesse a chance de questionar o que ela estava fazendo, minha filha inocentemente perguntou por que ela estava em nosso jardim, ao que ela respondeu: bem, este pedaço é na verdade o meu jardim”.

“Perguntei o que ela queria dizer e ela começou a defender sobre como o limite vai além da cerca que eles ergueram e essa faixa de terra é realmente dela, e que só não conseguia acessar o jardim para capiná-lo há algum tempo”.

Ela continuou dizendo como a mulher recentemente voltou ao jardim sem perguntar e plantou ervas daninhas ao longo da faixa de terra que ela afirma ser dela.

Segundo o site, ela está sendo pressionada pelo marido para conversar com a outra moradora, mas a mulher está preocupada em começar uma discussão.

Ela acrescentou: “Eu odeio confronto, mesmo quando estou certa, me sinto culpada e desconfortável, como se estivesse fazendo algo terrivelmente errado ao me afirmar ou me opor a algo”.

Ainda de acordo com as informações, uma pessoa respondeu: “Apenas pegue uma cópia das escrituras e mostre a ela, realmente não precisa ser um grande drama”.

